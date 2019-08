none

Por ahora, y a contrapelo del mal manejo de la economía local y de los vientos que en los cielos globales anuncian borrasca, los hados de Duque, vía tasa de cambio, le han sido promisorios para cumplirle a los cafeteros, bananeros, floricultores, sector minero y exportadores en general, sin parar mientes en el elevado, casi catastrófico costo social, además del fiscal, económico, tributario y monetario, que tan munífico albur para unos pueda traer a millones de colombianos en general y a la economía de la nación en particular.

Es así entonces, que los efectos de la presente devaluación por incrementos históricos en la tasa de cambio, que en teoría debería estimular el aumento de la producción en el sector exportador, cualquiera sea este, no ocurre, por cuanto la autoridad monetaria ha pasado por alto implementar las medidas que den en compensar, con mayor producción y empleo, el beneficio que la devaluación y su alta rentabilidad trae al sector exportador.

Y en virtud, tales direccionamientos, de los compromisos políticos del gobierno de turno con sectores clave de la producción, en la presente coyuntura el exportador, los cuales están determinados por el interés particular que conllevan los antedichos compromisos y apoyos, y no el que en teoría corresponde de un manejo equilibrado e integral de la política económica en el que prime el interés general y superior de la nación.

Todo, nubarrones o tempestades, de común ocurrencia en el clima de la economía capitalista que, si bien son inherentes a esa formación económico – social, no es menos cierto que pueden ser modelados e intervenidos por la banca central de la nación en los que tienen ocurrencia, solo que en Colombia cuando tal ejercicio de corrección del rumbo de la economía se hace queda siempre cojo porque se produce en una sola y convenida dirección.

No hay malestar en la economía mundial o regional, que no se coja a Colombia “mal parada”.