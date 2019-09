Colombia, mejorando

none

Aspectos positivos: es fundamental en esta selección el trabajo en equipo, por encima de las individualidades, o poner estas al servicio del colectivo. El nivel futbolístico mostrado por David Ospina, sin ritmo de juego, en la selección se transforma; es un gran profesional. Convocar jugadores nuevos, como Aldair Quintana, para ir observándolos en el colectivo. Aunque de por medio no había puntos, frente a Brasil se jugó sin complejos. Poco a poco van asimilando la idea de juego del técnico. Luis Fernando Muriel volvió a mostrar su eficacia, como en sus mejores momentos. Los partidos amistosos son para ver jugadores nuevos, para observar su comportamiento personal y futbolístico.

Los individuos son la materia prima fundamental de los equipos y los grandes se construyen con combinaciones de gran talento individual. No se puede ganar sin las personas adecuadas, pero se puede perder con ellas. En consecuencia, seleccionar y retener el talento adecuado es básico para desarrollar superequipos.