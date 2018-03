Colombia: método Trump en las campañas

El desabrido señor Trump de Melania apeló a tácticas censurables para lograr la Presidencia de Estados Unidos. Basta ver los detalles que muestra un documental sobre el asunto, en el que se habla del papel de Cambridge Analytica en una campaña que se puede simplificar en una palabra: “manipulación”.

Como una especie de modelo, en la actual temporada electoral colombiana se aprecian algunos rasgos que parecen calcados del affaire gringo. Conocedores de la susceptibilidad de la gran masa de nuestro país, algún(os) candidato(s) o su(s) ventrílocuo(s) acude(n) a señalar supuestas debilidades y acciones o ineptitudes de un contendor, y las mentiras encuentran el terreno cultivado para conseguir los efectos buscados.

Aparecen entonces modificaciones importantes en las preferencias de los potenciales votantes. Y uno se pregunta con evidente ingenuidad: ¿por qué la gente no razona sobre la información que recibe por las redes, los telenoticiarios y los medios impresos? Sencillamente porque no hay criterio ante lo que sueltan las oficinas y grupos dedicados al trabajo de penetrar conciencias, y que refuerzan las piezas publicitarias cuyo objetivo es “trabajarle” al pensamiento colectivo, muy dado a recoger como verdad bíblica cuanto se difunde, y asimismo a relanzarlo y multiplicarlo.

A este respecto, sospechamos que los esfuerzos del profesor Antanas Mockus desatan sonrisas entre aquellos que ven el “Todo vale” como un recurso aplicable, lícito y aprovechable para asegurar productos electorales, gracias a que las tácticas se encaminan a quitarle piso a un candidato que pudiera afirmarse como fuerte. ¡Claro! Al inofensivo no se le mira siquiera porque no representa “peligro” alguno.

¿Será que, sin importar lo que pensaba el señor Aristóteles en su concepción de la Política como el arte de gobernar, la práctica de esta disciplina resulta imposible sin torcerle el pescuezo a la moral, incluida la verdad? Frente a esta situación, pensamos que en el actual momento electoral no aparece un verdadero estadista, aquel que, como se dice del mismo con frecuencia, se preocupa por las próximas generaciones y no por las próximas elecciones.

Algunas de las afirmaciones que se ponen a andar para condicionar decisiones no están exentas de una falta absoluta de sentido, como cuando el mencionado Mockus aspiraba a la Presidencia y se le señaló de no ser colombiano, frente a lo cual los débiles de criterio no se daban cuenta de que el profesor había sido rector de la Universidad Nacional y alcalde Bogotá, posiciones que exigían su condición de colombiano.

UN. 1. Saludamos la llegada de la profesora Dolly Montoya Castaño como primera mujer en alcanzar la Rectoría del alma máter. 2. Duele la partida del genetista Emilio Yunis, orgullo de la UN y de Colombia por su papel en el desarrollo de la ciencia en el país y en América Latina.

* Sociólogo, Universidad Nacional.