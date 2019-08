Colombia: país "indigenicida"

none

Que este mes de agosto nos lleve a no dejar solos a los pocos pueblos ancestrales que aún nos quedan. A apoyarlos en sus justas y pacíficas reivindicaciones. Ignorarlos y abandonarlos tiene un altísimo costo social, económico y ecológico para todos. Nuestras instituciones tienen vínculos jurídicos nacionales (Constitución) e internacionales (Convenio 169 OIT) que las obligan a salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. Ellos no sólo son nuestro pasado. Son también la sostenibilidad de nuestro futuro.

Un país indigenicida, étnicida, genocida, negador de su pasado, está condenado a no tener futuro. Es decir, es un país suicida.

Los institutos especializados de la ONU (Unicef, FAO, etc..) en sus informes del 2018 sobre Colombia, dicen que el 70 % de la población infantil indígena sufre desnutrición crónica y el 63 % del total de la población está bajo la línea de pobreza; entre ellos, un 47 % está por debajo de la línea de la pobreza extrema (indigencia y hambre). Según las cifras de la ONU, más de la tercera parte de los pueblos indígenas se encuentran en peligro de desaparecer por hambre. Tal vez nos hemos malacostumbrado a ver en los medios de comunicación la crisis alimenticia de los Wayú y de nuestros pueblos amazónicos.

De los instrumentos internacionales de protección de derechos de los indígenas, Colombia no ha firmado la Declaración Universal ONU de derechos de pueblos indígenas adoptada mundialmente en el 2007. De hecho, fue el único país de América Latina y el Caribe que se abstuvo junto con 10 países de otras regiones. Colombia argumentó su abstención rechazando el artículo 30 de tal Declaración que prohíbe la militarización de resguardos y reservas indígenas sin la autorización de sus líderes. En cambio, Colombia firmó la Declaración interamericana (OEA) de derechos de Pueblos indígenas en el 2016.

El inicio de este mes de agosto ha sido nefasto para los líderes indígenas en Colombia y, en particular, en el Cauca. Tres asesinatos en cuatro días: Enrique Guejiá, alguacil y médico tradicional del Resguardo de Tacueyó; José Eduardo Tumbo, de la Junta de Acción Comunal del Vergel en Municipio de Caloto; Yersaín Yatacué, guardia indígena. Parece que el homicidio de líderes sociales se estuviera especializando cada vez más por categorías de personas y grupos humanos específicos (genocidio).

Sí, es verdad, el término indigenicidio no existe. Se dice genocidio o etnicidio. Pero el fenómeno de extinción sistemática de pueblos indígenas sí existe.