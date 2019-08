Colombia panamericana

none

Pero el análisis correcto es medirnos con nosotros mismos para evaluar el progreso. En ese sentido hay que registrar que durante el siglo XX los nuestros nunca lograron más de siete oros, esa fue la cifra obtenida en Winnipeg 99. En Santo Domingo 2003 se consiguieron once, en Río de Janeiro 2007 fueron catorce, en Guadalajara 24 y en Toronto 27. Ahora llegamos a 28 preseas doradas conseguidas, algunas esperadas y otras no tanto.

Los cubanos en Toronto estaban en pleno cambio generacional y la madurez de su proceso se notó en Lima; después de todo, los isleños tienen un sistema de trabajo que ha dado frutos desde hace mucho tiempo. Digamos que volvieron a su lugar natural. Argentina, que ha sufrido drásticos recortes en el presupuesto del deporte en los últimos dos años, se vio beneficiada por la no participación de los mejores exponentes de Brasil, Estados Unidos y Canadá en deportes en los que hubiera podido tener más resistencia, como fútbol masculino, baloncesto masculino y natación. En esos deportes las grandes potencias del área prefirieron enviar a sus mejores armas a campeonatos del mundo o preolímpicos.