¿Alcanzamos?

Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Después del reconfortante triunfo ante la débil Bolivia, a la que hay que ganarle siempre, así juegue con la versión A o B, solo podemos pensar en llegar al repechaje, porque el cupo directo que quedaba ya es de los uruguayos. El martes siguiente, ahora sí que no hay mañana en Puerto Ordaz. Sin duda se buscó el triunfo desde el inicio, y sin ser brillante el trámite Colombia no solo fue superior, sino que consiguió por fin romper el maleficio que no le permitía marcar en la eliminatoria. Anotó cuatro veces producto de una aceptable generación; tres de los delanteros, además. El VAR le anuló el doblete a Miguel Borja, que en pocos minutos volvió a demostrar su gran habilidad como punta efectivo. Puede que ya no sirva, pero vale mucho volver al gol y de paso al triunfo.

El tema es recuperar la confianza perdida en la cancha. Seguro que un rival así de fácil no será Venezuela en su tierra. Probablemente no tendremos ni comodidad ni tanta posesión, pero hay algo que no se puede volver a extraviar: la convicción y tampoco la determinación para ir al frente venciendo tantos temores infundados ante la capacidad de un plantel perfectamente competente.

Rueda por fin dio señales de entrada para que se contagie el interés por el arco contrario. Poner un solo volante de recuperación, y que este no sea exactamente un tapón, ya mostraba un cambio importante y otro mensaje. Alinear laterales ofensivos y extremos definidos también indicaban que la intención era atacar. La selección ya no se vio tan enredada, se soltó y resolvió como era debido. Vienen mil preguntas inquisidoras sobre el timing de la reacción. Puede ser demasiado tarde y las probabilidades lo indican, además, pero hoy hay que pensar que todavía queda oxígeno en el tanque y se tiene que utilizar hasta la última provisión en el vecino país.

El grupo de Pékerman, más que él mismo, parece quedó muy resentido con la manera como salieron de la dirección técnica de la tricolor y estarían muy interesados en dejarnos por fuera del Mundial. Eso dicen, yo de José no lo creo, como tampoco que nos va a regalar el partido. Él va a hacer su trabajo, intentar ganar y seguir diagramando su proyecto. Pero obsesionado con eliminarnos y humillar a su antigua casa me parece exagerado.

Es un juego que va a tener muchas aristas. Ellos irán por todo, y ahí es donde se debe aprovechar. No digo que cederles completamente el balón, pero no es necesario tenerlo siempre. Lo importante es no volver a confundir inteligencia con pasividad. No hay que golear ni hacer la mejor exhibición de la historia, pero jamás olvidar el norte y revivir el miedo a perder primero que cualquier cosa. Los peruanos mientras tanto están muy presionados y van a enfrentar a los paraguayos, que vienen de golear a Ecuador clasificada y que a pesar de estar fuera de la conversación siempre sabrán complicar a los que proponen.

No es facilísimo decir que cualquier cosa puede pasar, y más en Suramérica con el nivel de esta competición. No dependemos de nosotros mismos y a veces esa condición termina jugando a favor de los que nos relajamos con frecuencia. Creer o no creer, esa es la cuestión…