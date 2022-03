Análisis de la convocatoria definitiva

Se había anunciado que saldría el jueves, pero Reinaldo Rueda se adelantó y decidió entregar la lista ayer para los dos últimos juegos de la eliminatoria, en los que la selección de Colombia deberá ganar los seis puntos, ojalá por una buena cantidad de goles, y esperar los resultados de sus rivales de aspiración para pensar en el repechaje. La probabilidad según los análisis numéricos es apenas del 3%. Muy difícil a decir verdad, pero en el fútbol, y esto no lo ha dicho casi nadie, “cualquier cosa puede pasar”.

En ese orden de ideas, vamos a analizar nombre por nombre los convocados y dejar ciertos puntos para pensar. Los porteros no tienen discusión alguna. Davis Ospina y Camilo Vargas mantienen su regularidad en sus escuadras y Álvaro Montero merecía regresar a ser tenido en cuenta acorde con su buen nivel en Millonarios. Recordemos que para Carlos Queiroz estuvo peleando el puesto con David.

La defensa mantiene a Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, John Lucumí sin minutos con Rueda, Johan Mojica, William Tesillo y Stefan Medina, que salvo Dávinson vienen apareciendo bastante en sus clubes. Y regresan Carlos Cuesta y Yairo Moreno, hombres de confianza del DT, lo mismo que Fabra, que está jugando muy bien en Boca.

Primera reflexión, tres posibles laterales izquierdos que salen más y poco marcan y un comodín que no ataca. Tres probables laterales derechos contando a Juan Guillermo Cuadrado, que aunque lo llama adelante juega también de cuatro ofensivo, es decir, dos de avanzada y uno más conservador. Los centrales, con la duda del nivel de Dávinson y la ausencia de Murillo por lesión. Al volver, Cuesta debe ser titular.

Pasemos al medio, donde repiten Wilmar Barrios, por supuesto, Jéfferson Lerma, Gustavo Cuéllar y Matheus Uribe. ¿Será que al fin confía en Víctor Cantillo desde el inicio? ¿Usará a Yairo por dentro? Se me ocurren esas dos preguntas.

Los volantes de segunda línea son James Rodríguez y Juanfer Quintero. Ponerlos a los dos al menos de local podría ser una buena alternativa. Y los delanteros, además de Juan Guillermo Cuadrado, serán: Luis Sinisterra, que con Luis Díaz (la esperanza) son las opciones de extremos, aunque no se puede descartar por lo que ha dispuesto que Hárold Preciado o Luis Fernando Muriel partan de allí. Hemos visto que Alfredo Morelos y Luis Suárez, presentes también en esta convocatoria, han arrancado desde el costado también. Completan la nómina Rafael Santos Borré y Miguel Ángel Borja.

Evidentemente la gran deuda se instala en estas dos líneas. En general, no pateó el tablero el entrenador, cosa que nos quedamos esperando y se la juega una vez más con su base. Hay opciones suficientes para atacar, sí, pero lo importante es que la idea sea realmente esa. ¿Por qué dejar por fuera a Juan Camilo Cucho Hernández? Pasa por su mejor momento en el Watford y puede ser usado arriba o como media punta. Opta por darle prácticamente la espalda a la Liga colombiana definitivamente y tampoco llamó a los jóvenes que había acercado antes, es decir, si no se clasifica, que es lo más probable y toca iniciar un proceso nuevo, no le da campo a la renovación.

Las papas se están quemando y ya no hay tiempo de mucho más. Solo sabemos apoyar como colombianos, pero no parece desde esta última citación que haya gran diferencia con lo recientemente visto. Cruzaremos los dedos.