Camino a la final

Todos los que sentimos un especial vínculo por este deporte estamos en modo Champions. El aviso de “no molestar” debe ser colgado en la perilla de la puerta de la sala de la televisión. El torneo más importante del planeta está en la recta final, empezando a ver al fondo la bandera de cuadros. Hace 15 años se veía de reojo esta competición en nuestro país, pero hoy tiene más fanáticos que cualquier otro evento por esta época. Además, con la particularidad en esta ocasión de que los tres favoritos, Manchester City, Real Madrid y Liverpool, también en nuestras lejanas tierras tienen gran cantidad de simpatizantes.

El “ciudadano” por todo lo que significa el “Guardiolismo”, en todos los rincones que siguen su legado desde aquel Barcelona inolvidable; el madridismo, que persiste cosechando hinchas por doquier, que encuentran siempre un motivo para celebrar y acá se ha convertido en un equipo de culto, y los “Reds”, sumando hoy todas nuestras emociones alrededor de Luis Díaz.

El Real ya con el aire que entrega otra Liga recién conquistada con holgura tiene todas sus chances intactas para buscar la remontada en el Bernabéu después de perder la ida a penas por un gol, en otra noche esplendorosa de Karim Benzema. Los ingleses se mantienen hirviendo por el cara a cara bestial en la Premier. A falta de cuatro fechas los separa apenas un punto que puede ser suficiente para que los celestes conquisten el título y de paso a su DT, para que renueve por tres años más, o se vean superados si tropiezan por los rojos que nunca caminan solos. Ambos quieren disputarse entre sí la “orejona” el 28 de mayo en París.

Se encontraron además los tres mejores técnicos del momento, y un cuarto que no se queda atrás en logros. Pep, Ancelotti y Klopp saben cómo salir victoriosos en estas instancias y sin duda Emery, que en Europa ya ha celebrado también. Al Villarreal, que tiene aún viva la serie, no se le puede descartar en todo caso, aunque la terna estelar debería verse un escalón arriba.

Pero volviendo al trío, los une que no renuncian a atacar jamás, sobre todo los británicos, teniendo en cuenta que esta versión de la Casa Blanca es un tanto más cautelosa entre otras cosas, porque no le sobra tanto. Carletto es más reactivo que sus otros dos colegas, respaldado en su estrategia porque su banco es limitado. Con todo esto ya es campeón en su casa y está más que vivo para llegar a otra final continental. Sin mencionar que tiene al jugador determinante de la competición. A decir verdad, el que mejor cara tiene es el equipo de Jürgen Klopp. Sufre menos atrás, tiene más variantes de juego y parece lleno de confianza. Los dirigidos por Pep Guardiola, en cambio, han venido encontrando obstáculos en su rendimiento, y aunque cuentan con todos sus guerreros, no se ven tan fuertes como iniciaron.

Del triunvirato son los más vulnerables atrás y deben marcar muchos goles para garantizar que los resultados se les terminen dando. En todo caso, estamos disfrutando mucho esta cartelera que nos hace olvidar la tristeza de no ir al Mundial y que promete un final feliz y emocionante. Que gane el que no se traicione y nos divierta hasta más no poder, por favor.