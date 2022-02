“Good days”

La historia de Luis es de esas que suenan perfectas para una serie de plataforma digital. Pocas oportunidades para surgir desde una infancia humilde y hoy jugando en uno de los equipos más grandes de Inglaterra y el mundo. El buen ojo de Carlos Valderrama, que lo rescató de la selección wayuu y los excelentes oficios de complemento en formación de Arturo Reyes en el Barranquilla F. C. son pilares para el presente que está viviendo el colombiano en el Liverpool. Después de una destacada Copa América, el radar de Klopp empezó a apuntar hacia Portugal, donde Díaz ya era figura pero aún no le alcanzaba para fichar por un gigante a pesar de sus números. Llega con 17 tantos en treinta partidos, un número nada despreciable para un extremo de 25 años, siete en su historia con la amarilla nacional y un grado de aceptación alto de una hinchada exigente. El técnico alemán desde su llegada le ha expresado su confianza y cariño. Lo vio, lo pidió y lo incorporó, que es la mejor combinación. El sistema del mánager o gerente deportivo autónomo, que también se usa en Europa y otras latitudes del planeta, me parece arriesgado. Siempre debe estar el entrenador siendo partícipe porque, entre otras cosas, hay más posibilidades de que use al elemento y le funcione. Desde su arribo, en cuatro partidos ha sido convocado siempre, una vez titular y en una no actuó. El miércoles debutó en Champions en la victoria de ida frente al Inter de Milán, ingresando en el minuto 59 con buenas sensaciones. Da la impresión de haber aterrizado en los reds mucho tiempo antes. Entró por Mané, que es el dueño de la posición, y le fue mejor que al africano, porque movió mucho más a la defensa neroazurra con atrevimiento y rapidez. Incluso estuvo cerca de marcar en una ocasión muy clara y remató otra vez de afuera. Se posiciona por izquierda, pero aparece por derecha o por el centro cuando la jugada lo pide y se asocia con sus nuevos compañeros que poco a poco lo están conociendo y ya lo buscan para conseguir hacer mella en el rival. El encuentro estaba muy cerrado y se podía pensar que el local hasta el momento del cambio de Lucho era superior y no es incorrecto afirmar que la visita se contagió del atrevimiento del ex-Porto para dar un paso adelante y conseguir los goles del triunfo.

Todo va sobre ruedas pero hay que tener paciencia. Los fanáticos más radicales de la ciudad le van a pedir que empiece a hacer goles y en la medida que tenga más tiempo van a llegar y los bodegueros criollos de Twitter exigirán muchos minutos sin ahorrar insultos para mister. Jurgen con altanería y sin vergüenza alguna. El talento está, la actitud se ve, pero no todo buen comienzo garantiza el éxito. Hay que ir paso a paso y con cabeza fría. La Premier es muy dura y le ha costado históricamente al futbolista nuestro. Lo cierto es que nos estamos divirtiendo con las intervenciones del guajiro y todo esto va a servir como cuando veíamos al Tino en Parma y empezamos a creer que podíamos tener estrellas en Europa y lo mejor es que no lo van a dejar caminar solo.