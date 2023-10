Columna de Andrés Marocco: la fecha dos

Se acerca la segunda fecha de eliminatorias para el Mundial norteamericano de 2026, que enfrentará a Colombia de local con Uruguay y de visitante con Ecuador. La peor de la competencia hacia Catar, tal vez donde el equipo perdió la confianza que a la postre lo llevó a la debacle. Se recibieron nueve goles en esos dos enfrentamientos fatídicos ante dos rivales que precisamente terminaron yendo a la cita mundialista.

Uruguay, a pesar de perder precisamente con los ecuatorianos, en su anterior visita y en la altura de Quito, goza del entusiasmo propio de los combinados a los que recién llega Marcelo Bielsa, que ya parece superar críticas por no tener en cuenta a los veteranos y jugársela con la renovación, basada en el éxito reciente de los jóvenes, que son precisamente los que generalmente se acomodan a su estilo de dirección. Liderados por Federico Valverde, los charrúas mantienen su poder en las dos áreas, pero le suman hasta ahora la velocidad e intención de los grupos del rosarino.

Ecuador, por su parte, aspira a volvernos a complicar y reemplazó a Gustavo Alfaro por Félix Sánchez, un español que venía de dirigir a los anfitriones de la Copa Mundo anterior, insinúa en estas dos primeras presentaciones casi que el mismo estilo, atlético, fuerte, veloz y lleno de confianza, factor clave este último para explicar el éxito actual de los hermanos andinos.

Néstor Lorenzo sigue buscando y explorando alternativas. En las dos presentaciones quedaron dudas, que eran de esperarse por el efecto ansioso-depresivo que todavía nos aqueja después de la eliminación por la floja expresión mostrada en el proceso Queiroz-Rueda y los pocos minutos que tenían los llegados de Europa, sobre todo. Para conformar la nueva lista tendría que ser más justo el llamado, porque sumarán más kilómetros los expatriados que hace un mes, aunque las lesiones seguro cambiarán el decorado.

Se bajan Mina, Lucumí, Cuadrado y posiblemente Lerma, a menos de que se reincorpore bien este fin de semana con el Crystal Palace.

Ya en el plano actual de los elementos, que debe ser siempre lo más importante en un seleccionado, hay que revisar el hoy de los laterales. Machado y Muñoz fueron los más discretos, y por eso el DT debe estar pendiente de Fabra, que le va muy bien en Boca, y ante la indisposición de Salazar de Nacional, por qué no pensar en acercar nuevos nombres como Fory, el del Pereira, de buen suceso en Libertadores, en cuanto a la izquierda, y por derecha, aunque Arias sigue jugando en la MLS con regularidad, tras la lesión de Román, que estaba siendo evaluado, mirar fichas como la de Ocampo, de los verdolagas también. Centrales que podrían regresar, Mosquera que es titular en Portland y que parece llevar la delantera en cuanto a gustos del técnico, o Ditta, que está guerreando en el Cruz Azul, está vigente y podría ser una opción.

En el sistema de contención, si Jefferson no lo logra, Castaño y Puerta pueden volver, a pesar de que no están siendo utilizados tanto, pero Lorenzo considera que estar entrenando sin novedades físicas es importante y hasta suficiente. De la mitad hacia arriba no hay que buscar mucho, aunque sigue inquietando que los delanteros no están siendo tan efectivos. El más amigo de las redes sigue siendo Casierra en Rusia, ya hizo gol Borré con su nuevo club y Durán se ha manifestado con los villanos. Dos cotejos vitales para derrotar fantasmas y medirse con antagonistas directos. Y para que el entrenador nos muestre realmente qué es lo que quiere y puede implementar.

