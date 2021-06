Antes del 3-0 contra los peruanos, muy pocos daban un peso por vencer a los argentinos esta tarde en Barranquilla. Venir de dos derrotas abultadas, el cambio de técnico y una semana anterior convulsionada por el “James-gate” no permitían ser optimistas con un resultado positivo en las dos fechas de junio. Pero después de la buena imagen que dejó la selección de Rueda, se permite soñar con un triunfo ante el combinado de Scaloni, que dicho sea de paso no pudo con Chile en un opaco 1-1 en su país.

La albiceleste sigue siendo un edificio en construcción con muchos altibajos que ha conseguido en esta eliminatoria mejores resultados que rendimiento colectivo y eso hay que capitalizarlo. A pesar de contar con el mejor jugador del mundo tiene problemas en contención y se nubla fácilmente con la pelota en los pies. Sus principales protagonistas para rodear al 10 sin duda están en ofensiva. Di María, que volvió en un gran momento; Lautaro Martínez, Agüero, que también se reintegró; Ocampos y la experiencia del Papu Gómez se destacan. Tienen salida por los laterales sobre todo con Tagliafico pero su idea en el 4-2-3-1, está soportada más en el juego interior para empapar de balón a Messi.

Colombia está pensando en definir si mantiene la formación que ganó en Lima o incorpora algunas variantes. Yo votaría por salir con el mismo equipo haciendo énfasis en la estrategia, teniendo en cuenta las circunstancias. No esperábamos el despliegue que se mostró partiendo de la solidez atrás y ese es un plante destacado como para no aprovecharlo. Sin embargo, se dice que en los entrenamientos en la Arenosa el D.T. ha probado tres nombres: Barrios, Pérez o Cardona para poblar el mediocampo, complicarle la vida a ese circuito favorable a la Pulga y controlar mejor las acciones. Claramente, a pesar de su irregularidad, Argentina no es Perú, pero hay que seguir sumando confianza a partir de sentirse capaz y aunque mirarlos a los ojos fijamente todavía cuesta, no se les puede tener tanto respeto sabiendo que son terrenales y que Brasil solo hay uno, además.

Pero, ojo, enfatizando en el tema mental no se puede encarar el desafío con la premisa de contrarrestar a Lío solamente. Si entramos creyendo en que sumar es prioritario sin aspirar a más, probablemente se pierda. Esa jerarquía que tienen ellos se materializa en una gran capacidad para oler el miedo del rival. Hay que salir a atacarlos, porque hay armas para tal efecto. Buscar hacerles daño y de paso tener la iniciativa para mermar la del enemigo.

Por eso, si en mis manos estuviera no corto nunca la dupla Cuéllar-Uribe, que basados en el anticipo y el buen manejo fueron la clave ante los de la banda cruzada. Si repiten lo que hicieron y alejan a Paredes de la zurda aquella, los vamos a neutralizar. Si Cuadrado sigue siendo el interruptor para iniciar y terminar las incursiones, los podemos herir y adelante habrá surtido para concretar con Duván y compañía. Lindo reto se viene hoy, siempre es bueno enfrentar a los gauchos.