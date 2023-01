Columna de Andrés Marocco: Mucho “show”

La semana pasada fuimos testigos del show mediático mas resonante del FPC que se haya vivido en años. Juan Fernando Quintero fue finalmente anunciado por el Júnior de Barranquilla como su refuerzo más importante para este campeonato. El antioqueño viene de terminar su contrato con River Plate, de Argentina, en donde su nombre es respetado y considerado justamente como uno de los mejores números 10 de la historia reciente del equipo millonario. Es sin duda la incorporación que movió el torniquete de este 2023 en Colombia. Juanfer ya ha sido dos veces mundialista con la selección nacional y ha jugado en Italia, Francia y China, además de Envigado, Nacional y Medellín en el rentado local. Aunque no ha podido nunca consolidarse como titular inamovible en sus equipos, tal vez por su condición física, nadie duda de su calidad y maravillosa zurda. Cuando se confirmó, después de idas y vueltas, su llegada al Júnior, él mismo afirmó que toda la novela alrededor de su firma había salido tal como lo habían planeado.

Ahí me quiero detener. ¿La familia dueña de su nuevo club, su representante y él mismo estaban pensado que se iba a vivir una situación tan particular? Algunos se divirtieron, seguro, pero ¿había que jugar con la tranquilidad de la hinchada y cordura de la prensa, afirmando incluso un día antes que todo se había caído?

Este hecho puede estar abriendo una puerta muy peligrosa de manipulación de verdad detrás de cada nombre rutilante que se maneje de ahora en adelante. Una cosa son las herramientas de mercadeo y otra muy diferente jugar con sentimientos y realidades. Todo el trabajo de periodistas y medios para informar con certeza termina siendo afectado por el capricho de los protagonistas de la negociación. ¿En dónde queda la credibilidad? ¿Así quién vuelve a confiar en el comunicador que cae inocentemente en ese rifirrafe?

Las redes y su repercusión no son todo, hay que tener equilibrio. Convertir un fichaje en una tragicomedia no vale la pena. No estoy diciendo que no sea importante que se mueva de vez en cuando el monótono acontecer de nuestra liga, pero sin jugar con la verdad ni llegar al extremo del drama creado.

Admiro a Quintero desde que lo conocí, cuando cubría el sub-20 en Mendoza, liderando la única tricolor campeona fuera de la patria. Allí le celebramos su cumpleaños incluso, cubriendo el evento (el 18 de enero festejan también Guardiola y Gallardo). Su personalidad y técnica se impusieron a su tanque pequeño. Creo que no tuvo suerte en Europa de caer en un equipo fuerte y se le fue yendo el tiempo. En Sudamérica están sus principales logros, sobre todo la Libertadores del 2018 con los riverplatenses, siendo protagonista de excepción de la final en Madrid. Debe triunfar en Barranquilla. Se va a cansar de poner a cobrar a Hinestroza, Albornoz, Vladimir y Bacca. Ir al Metropolitano será una obligación placentera para los hinchas.

Traer ese tipo de jugadores debe ser emulado por el resto de clubes del país, pero cuidado con armar esas historias absolutamente innecesarias para el deporte que queremos construir. Sin dramas es mejor.