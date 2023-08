Columna de opinión de Andrés Marocco: Medalla al mérito

Se cerró el capítulo del Mundial Femenino antes de lo que parecía, por lo visto en el primer tiempo hasta el empate de las inglesas y por la muy buena actuación de la selección de Colombia a lo largo del certamen en Oceanía.

A pesar del desarrollo evidente en la categoría, lo que se hizo en el campeonato superó las expectativas, se vio un gran avance, sobre todo en lo físico, competitivo y actitudinal.

El equipo, salvo en los goles de los cuartos de final, fue muy ordenado en defensa y, a pesar de algunos fallos en la entrega, pasaba bien al ataque y solamente contra las marroquíes no consiguió anotar.

Línea por línea hubo solidez. Catalina Pérez tuvo un solo error craso que costó un gol que pudo evitar, pero un problema en su visión (todavía sin esclarecerse) le impidió reaccionar correctamente a un balón controlable. Por lo demás tapó hasta un penal y fue vital para conseguir cerrar y hacer respetar su arco.

Las laterales Carolina Arias y Manuela Vanegas cumplieron en marca y salida y sus calificaciones siempre fueron altas. Ana María Guzmán fue la suplente ideal, pese a su juventud. Las dos centrales hicieron un buen trabajo, Jorelyn Carabalí arriesgando un poco más porque salía unos metros adelante a cortar y por eso a veces se comprometía en algún cierre, y Daniela Arias muy aplicada en los respaldos y clara saliendo con balón dominado, demostrando también buen juego aéreo.

Las de contención en el medio, Diana Ospina, Lorena Bedoya y Daniela Montoya, que jugó menos, fueron eficientes en su doble tarea de quitar y proponerle juego a Leicy Santos y Catalina Usme, que entregaron fútbol bien jugado en todos los partidos.

Goles y calidad entre las dos, y un capítulo aparte para la capitana, que llegó muy bien en lo físico y eso le permitió tener las herramientas completas para sumarle a su trascendencia en el grupo. Su ejemplo y mentalidad le dieron el sello Usme a toda la selección; es decir, lucha, entrega, sacrificio y buen pie.

Adelante, Mayra Ramírez fue el escudo del equipo, parecía una aplanadora que rompía con las defensas rivales. Soportó muy bien y lideró cada incursión ofensiva. Lástima que no encontró el arco; si lo suyo hubiera sido acompañado con anotaciones, seguro seguiríamos en el mundial.

Linda Caicedo no tuvo el devenir esperado y, sin embargo, dejó una buena imagen. Sus inconvenientes físicos al final no la dejaron brillar más, pero sabemos todos lo que tiene y le espera. Eso sí, hay que profundizar en su tema de salud para que tenga una carrera tranquila. Nelson Abadía calló bocas, sí, pero debe gestionar mejor la nómina. Es una selección de las mejores, no de 14 o 15 no más.

Colombia cumplió un gran examen y nos emocionó a todos. Y nos sigue obligando por las buenas a empaparnos más de los logros de las damas. Es el mismo deporte como siempre lo he dicho, pero se debe analizar diferente, con otro rasero. Se juega con el mismo balón y en la misma cancha, pero es un producto nuevo que tiene un contexto especial. Y nos da felicidad y protagonismo.

