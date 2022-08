Columna de Andrés Marocco: Ha vuelto la alegría

Para los que disfrutamos con el mejor espectáculo del mundo, el comienzo de una nueva Champions League no puede pasar inadvertido. Para que se dé el puntapié inicial se necesitaba el sorteo para ubicar los equipos en sus respectivos grupos. Por eso estábamos muy pendientes del mismo que se llevó a cabo en Estambul y que indica entonces cómo, cuándo y dónde se va a disputar la primera fase del torneo más importante del año futbolero, que en realidad empieza en 2022 y finaliza en 2023, debido a la organización del calendario europeo. En la misma ceremonia le fue entregado el premio de mejor jugador de la temporada europea al francés Karim Benzema, determinante para la campaña del Madrid, uno de los reconocimientos más merecidos de los últimos años, que de paso anticipa quién se podría llevar el Balón de Oro. Los otros dos nominados fueron Courtois y De Bruyne. Hay que reseñar que desde hace cinco años no ganan ni CR7 ni Messi. Asimismo, fue distinguido como el mejor técnico el italiano Carlo Ancelotti, artífice de la “Orejona” merengue. El podio lo complementaron Pep Guardiola y Jürguen Klopp. Uno de los hombres más aplaudidos de la ceremonia fue Arrigo Sachi, quien recibió el premio Presidentes de la Uefa en honor a su exitosa carrera, principalmente en el Milan.

Desde que se llama Champions esta será la edición número 30, un muy bonito número que la hace más apetecida para atesorar. Las estadísticas, sin embargo, se llevan desde sus inicios como Copa de Europa, en 1955, con 14 títulos para la Casa Blanca, el actual campeón. El Bayern y el Liverpool son los dos únicos que pueden empatar el segundo lugar histórico del A.C. Milan, que regresa al evento después de su ausencia de los últimos años. Tanto el Manchester City como el PSG sueñan con que esta sí sea la oportunidad para vencer y justificar sus multimillonarias inversiones para lograrlo. España todavía tiene una importante ventaja sobre ingleses e italianos en el cuadro de honor con 19 copas en sus vitrinas, contra 14 de los británicos y 12 de los tanos.

El grupo más interesante, a priori, es el C. Bayern, Barcelona e Inter, que se repartirán los dos cupos e intentarán no cederle puntos a la cenicienta del vecindario, el Viktoria Plzen checo. No se puede dejar de lado el H, que enfrentará al París Saint German contra la Juve y el Benfica. El invitado de piedra será el Maccabi Haifa. El G, con el City, Sevilla y Dortmund se verán apenas amenazados por el Copenhage danés. El D pinta bien con el Frankfurt de Borré, el Tottenham de Sánchez, el Sporting Club de Portugal y el Marsella de Luis Suárez. Para terminar con los que parecen más parejos, el A del Ajax, el Liverpool de Luis Díaz, el Nápoli y el Rangers de Morelos también tiene su cuento. Al monarca le tocó en coche en el F, con el Leipzig, Shaktar que curiosamente le toca como rival a los madridistas por tercer año consecutivo y serán locales por seguir en guerra con los rusos en Varsovia y el Celtic de Glasgow.

Desde el 6 de septiembre, ¡que suene el himno más bonito y que ruede la pelota estrellada!