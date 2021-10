Irregularidad continental

Las eliminatorias suramericanas tienen fama de ser las más difíciles. Para mí son complicadas, pero por sus distancias y pisos térmicos en mayor medida. Hoy son las más irregulares. Lo único que podría ser constante es que siempre clasifican Brasil y Argentina, con muy pocas excepciones para los gauchos. Ahora bien, estos dos poderosos de la región hoy no se pueden jactar de jugar del todo bien.

La verde-amarilla se tuvo que exigir en el segundo tiempo el jueves anterior contra Venezuela para remontar y la albiceleste estuvo cerca de perder ante Paraguay. El domingo pasado, los dirigidos por Tite sufrieron angustias en Barranquilla y los comandados por Lionel Sacaloni jugaron su mejor partido a partir del 1-0 de Messi en el clásico del Río de la Plata. ¿Qué decir de los terrenales que hacemos parte del resto de participantes por los cuatro cupos y medio a Catar?

Colombia, que es nuestra prioridad, consiguió un valioso empate en Montevideo, pero en varios aspectos quedó debiendo. Después de jugar los mejores 60 minutos con Reinaldo Rueda ante Chile, apostaba por seguir ese camino sin importar rival ni escenario, pero los primeros 28 minutos fueron realmente espantosos. Todavía no se entiende cómo no salimos goleados en ese período. La mala puntería de Suárez, el acierto del VAR y la gran ayuda de siempre de David Ospina evitaron que el resultado al final fuera desfavorable.

Varios no entraron conectados al compromiso: idos, contemplativos y erráticos. En el complemento, lejos de llegar al nivel ideal, se controló el resultado e incluso se perdió una opción inverosímil de Duván Zapata que todavía no se encuentra plenamente con la camiseta amarilla. Cuando por fin reaccionamos, ya no estaba Falcao, que esas no las falla nunca. Antier seguimos con la costumbre de regalar un tiempo, o por lo menos desperdiciarlo.

Los brasileños, sin ser la gran máquina, causaron muchos inconvenientes atrás y, de no ser otra vez por nuestro gran portero o por imprecisión, debimos salir por debajo del marcador en los primeros 45 minutos. Nos cuesta mucho recuperar correctamente, es decir, a veces cortamos, pero entregamos mal entre las dos primeras zonas, no atacamos constantemente y nos la pasamos corriendo detrás de los rivales. En la segunda etapa, a partir del minuto siete, cuando ingresaron Uribe y Borré, mejoramos y por pasajes pusimos en aprietos a Alisson. Hubo cohesión entre líneas y, a pesar de que Juanfer se vio falto de ritmo, el medio campo se encontró mucho más para crear y no tanto para evitar las arremetidas del contrario.

Debemos ser conscientes una vez más del técnico que tenemos. Rueda es conservador, cauteloso y, aunque en el papel se plantea un grupo ofensivo, en la práctica no se palpa. Poner a Martínez a marcar lo desgastó y lo hizo ver mal en adelante. Siempre ha priorizado el cero atrás para partir de allí y lo ha conseguido en estos dos partidos, pero descuidamos nuestra principal cualidad que siempre ha sido proponer, así no seamos goleadores históricamente. Estos dos puntos ante grandes serán útiles si, y solo si, le ganamos a la Ecuador reactiva de Gustavo Alfaro. Podríamos ser terceros el jueves, pero hay que atacar con insistencia, jugar bien, inteligentes, pacientes y concentrados.