El domingo en Fort Lauderdale se juega el amistoso programado para darle la posibilidad al técnico de la selección de Colombia de considerar alternativas que se puedan sumar a la causa. Lamentablemente, los contagios de covid-19 de Sebastián Gómez y Christian Arango le restan dos muy buenas posibilidades de ensayo.

En la convocatoria se esperaba que tuvieran en cuenta a Teófilo Gutiérrez y Macallister Silva, por su rendimiento; pero, al parecer, la idea de este proceso es que no se supere cierta edad en algunas posiciones. Muy respetable pensando en la renovación, que no se complemente el grupo con veteranos sino con aquellos que se puedan proyectar para el futuro. Lo que pasa es que la combinación de la falta de resultados con el poco tiempo que queda para el mundial debería permitir ciertas licencias.

El principal problema lo sabemos todos, es la generación y este par de experimentados son los mejores del campeonato local en ese sentido. Silva es un ocho dinámico con gran sentido de la recuperación y criterio para entregar bien la pelota. A Teo lo conocemos de siempre jugando detrás del nueve y llegando a gol con facilidad. No sé si la decisión pase también por un tema de cohesión de grupo, que en el caso del volante de Millos no se explicaría fácilmente, pero en el del delantero del Cali sí. Puede ser que al cuerpo técnico le preocupe que la fama del barranquillero sea contraproducente para generar unión y termine siendo un factor que afecte el compañerismo y la camaradería que se necesitan siempre y más en estas instancias.

En los partidos jugados el miércoles, en la concentración frente al Real Cartagena y al Júnior barranquillero, se insistió con el 4-2-3-1 usando en el tres detrás de Borja, el único delantero, a Juanfer Quintero siempre al lado de Yasser Asprilla , Yimmi Chará o Hárold Preciado. Hoy, ante la premura, Duván Zapata no alcanzaría para la doble fecha de fines de mes ante peruanos y argentinos. Así que el nueve no sale de Falcao, Borja, Muriel o, por qué no, Borré. Todos por su actualidad en el inicio del año en sus clubes. Es tema de nunca acabar definir por qué allá si les va bien y con la amarilla no. Debido a las lesiones, también se debe aprovechar lo que se verá este fin de semana de encontrar opciones para la pareja de Dávinson Sánchez. Ni Cuesta ni Mina estarían listos y no se sabe todavía mucho de Murillo. Así que Andrés Llinás y Homer Martínez estarían muy interesados en mostrar sus mejores movimientos ante los dirigidos por Bolillo Gómez. Otra asignatura pendiente es la del compañero de Wilmar Barrios ante la irregularidad de los que alternan esa posición: Uribe, Cuéllar y Lerma. Hay que poner la lupa en Andrés Colorado, Stiven Vega y Daniel Giraldo.

De un amistoso con Chile salió en 1998 Léider Preciado, ojalá que de este al menos Reinaldo pueda oxigenar una buena nómina que no ha podido consolidarse con él ni jugar a algo que garantice resultados y sea agradable a la vista.