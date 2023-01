Columna de Andrés Marocco: La sub-20

Quiero empezar haciendo constar que se pasó a segunda ronda, que no se perdió un partido siquiera, que a los dos grandes se les sacaron puntos, que Gustavo Puerta está en el top tres de figuras y que no se pudo contar ni con Yasser Asprilla ni con John Jáder Durán para proceder a la evaluación de la selección de Colombia sub-20, que hoy inicia el hexagonal final en Bogotá contra la poderosa Uruguay, para poder lograr la clasificación al Mundial de la categoría.

Debo reconocer que a pesar de la importancia de estos torneos antiguamente llamados “Juventud de América”, el nivel de los mismos hace rato no es el esperado, tal vez en gran medida porque las estrellas en proyección ya están jugando a pesar de su corta edad en Europa y no los prestan, entonces vemos lo que no se ha ido o definitivamente no se va a ir. La calidad ha bajado y no es fácil la ecuación, porque se aspira a llegar a la cita orbital con un equipo que no necesariamente lo va a jugar.

Pero lo que al final nos importa es la tricolor, a pesar de cumplir hasta ahora con los objetivos, su expresión futbolística no ha sido buena. No hay queja en los resultados, pero es claro que no se juega como todos esperamos. Estamos viendo los mismos problemas de la de mayores de Reinaldo Rueda y de sus antecesores en esta división. Es decir, falta de gol con los delanteros, poco flujo por bandas, intensidad baja y una sensación amplia de que se tiene gran miedo a arriesgar y, por ende, a perder. Hay nómina para mostrar una mejor cara, a pesar de los que fueron ignorados increíblemente como Ángel, Solís y compañía. Este es un deporte colectivo, y si funcionara el equipo, las ausencias pueden ser bien relevadas, pero lo que sí queda muy complicado es tratar de transmitir actitud y protagonismo cuando el estratega no le cree a la avanzada, sino a la contra, a la reacción y no a la acción. Héctor Cárdenas vive su última oportunidad después de su rotundo papelón de 2019 con la sub-17. Es muy importante la hoja de ruta de una selección joven, porque si desde esta edad no exigimos, después será imposible. Si no hay una base sólida hoy, mañana seguiremos fallando. Algún desprevenido dirá que, ¿cómo se aprietan clavijas si no se tienen todas las herramientas? Es clave la forma, el modo y el estilo que de nada sirven sin logros, pero seguro que va a ser más fácil conseguirlos haciendo las cosas mejor. ¿Qué es jugar bien ? Es una gran pregunta, y se responde muy sencillamente. Es cumplir a cabalidad con las dos fases: defender y atacar. Hasta ahora no atacamos bien y nos defendemos con dificultad. Harina de otro costal es que además se escojan jugadores con problemas de fundamentación. Indefendible que los delanteros no sepan definir y que Durán no tenga un suplente natural. Ese será tema para otra columna. Hoy sabremos si a los charrúas les alcanza para ser favoritos también de las finales, o jugamos como contra Brasil y nos postulamos nosotros.