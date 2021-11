La inmensidad de São Paulo no permite dimensionar realmente que la selección de Tite juega hoy un episodio más de la eliminatoria sudamericana. Puede ser que muchos de sus millones de habitantes ni siquiera se den por enterados de quién es su rival de turno.

Los paulistas son bastante apáticos con la Canarinha. Son más hinchas de sus estelares clubes locales. Tal vez los seguidores del Corinthians estén mas cercanos a enterarse, porque el encuentro contra nosotros es en su moderno estadio. Tal vez si el juego fuera en Río, habría mayor expectativa. Para ellos Brasil todavía está debiendo, a pesar del gran triunfo contra los uruguayos. Ese tal vez es el mayor interés alrededor de hoy, ver si al fin pueden sentirse felices con lo que muestran en la cancha.

Colombia, por el contrario, sabe que sumar, así sea manteniendo la baja producción, sería maravilloso para permanecer al menos entre los cinco primeros de la tabla de posiciones. No es pertinente pedir mucho ante los quilates del rival. Que todos los temores desaparezcan y seamos protagonistas sería demasiado para esta noche.

Nunca les hemos ganado ni en casa ni de visita. Es más, no les hacemos un gol allá, por eliminatoria, desde aquel de Gallego en 1969, pues Marquinhos marcó en propia puerta en la derrota del 2016. Hemos sabido aguantarlos y acordado cinco empates en los últimos seis duelos y en Copa América estuvimos cerca de otro, pero siendo honestos, lo normal es perder. Aunque se molesten los que opinan que así nunca llegaremos a ser grandes, es mejor reconocer la realidad y no decirse mentiras. El fútbol siempre da lecciones y no es amigo de las sentencias, pero plantear estrategias arriesgadas ante un candidato indiscutible a ganar el Mundial a ultranza puede ser un suicidio.

Ahora bien, tampoco estamos invitando a estacionar un bus de dos pisos y cerrar los ojos. Reinaldo Rueda sufrió las bajas por lesión de Radamel Falcao García y Óscar Murillo y no quiso reemplazarlos, señal de que confía en su convocatoria para la doble fecha, que sí o sí debe terminar al menos con el triunfo ante Paraguay.

Para esta primera cita se debe escenificar algo similar a lo que vimos en la Copa. Es decir, dejarles la iniciativa a los locales, manteniendo la intensidad y la intención de pasar a la acción cuando se tenga la pelota, para encontrar la velocidad arriba y sorprender. La gran duda es quién va a ser la pareja de Dávinson Sánchez atrás. Debería ser el momento de Lucumí, pero también está William Tesillo como opción, con toda su experiencia. De pronto, si va o no de lateral, que sería la otra.

No me imagino a James Rodríguez de inicialista, pero sí entrando en el segundo tiempo a aprovechar espacios. Los brasileños, si no van ganando al minuto setenta, los van a entregar. Lo normal sería perder, insisto, pero la oportunidad de cambiar la historia y encaminar la clasificación puede estar a la mano. No creo que se den todas las condiciones ni se alineen todos los planetas, pero en este deporte todo puede pasar.