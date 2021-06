Paso a paso

Para darle continuidad a lo que escribí en este espacio la semana pasada hay que decir que contra Argentina la sacamos barata, gracias a David Ospina sobretodo. El técnico como es normal en su proceso de adaptación y conocimiento de su nuevo equipo se dejó influenciar por el temor nacional y decidió poner a Lerma desde el inicio en lugar de Muriel.

Enviando un mensaje al rival de excesivo respeto y a sus dirigidos de mas precaución que otra cosa. Después se empata un encuentro que estaba muy enredado desde el camerino cuando se perdía 0-2, a partir de corregir rápidamente ingresando al goleador del Atalanta.

Importante resaltar la capacidad de reacción ante un rival fuerte pero volvieron los fantasmas de noviembre al recibir dos goles en el primer segmento del inicio.

Aparece la Copa América en el amanecer y hay que aprovecharla con algunos retoques por bajas y circunstancias del momento. Reinaldo Rueda adviertió que quiere utilizar el evento brasileño para conocer mejor su plantel. Muy válido así algunos agrandados de turno se rasguen las vestiduras porque tenemos que ¡ganarla!. Esta competición atravesada y repetitiva debe ser tomada como un banco de pruebas para constituir la base de las eliminatorias. Ideal jugar los siete partidos para aprovechar bien el tiempo, pero exigir un título que prácticamente se ha escriturado al anfitrión es una barbaridad. Por eso no nos debimos asombrar con la propuesta del domingo ante Ecuador de tantos cambios en la titular con respecto a la semana pasada. Como lo hemos tratado acá varias veces, Rueda necesita reparar primero la zona de contención y por eso cinco de esas siete variantes fueron solamente en esa línea. Es cierto que el trámite contra los ecuatorianos no fue bueno, no tuvimos la pelota, no fuimos intensos y perdimos todos los rebotes posibles. Pero aunque nunca he sido resultadista, no sufrimos atrás y ganamos. Conseguir los puntos siempre hará más llevaderos los procesos de cambio. Colombia está en reparación después del desastre del anterior entrenador si es que no se han dado cuenta los distraídos. Después de tres presentaciones el DT nacional ya tiene una mejor idea de lo que tiene. Ayer se unió Fabra ante la lesión y salida de Moreno y con él podrá contar con un lateral izquierdo natural, que es la palabra precisa para encarnar lo que se debe pretender para que todo fluya. Es poner cada mueble donde corresponde en la sala y que la diferencia la haga la calidad del elemento no el dedicarse a cumplir funciones descabelladas y a tapar huecos.

Tampoco estoy de acuerdo con hacer muchas variantes de nómina porque así sería muy difícil consolidarse en cancha, pero el trajín y las circunstancias traerán muy seguramente algunos ajustes mas mientras se llega al punto que se necesita. El ideal debería estar constituido para el día del cierre de primera fase con Brasil. Poder enfrentar al favorito con todas las galas y la confianza restablecida será un gran termómetro para el futuro. En los tres jugados, mas los dos que faltan contra Venezuela y Perú, se van poder con seguridad encontrar certezas para eliminar errores y fortalecer las mejores sensaciones. Así que, armémonos de paciencia. Vamos queriendo.