¿Qué tipo de selección queremos ?

Se viene otra triple fecha eliminatoria que por los rivales y posición en la tabla va a ser muy importante para la selección. Enfrentaremos dos oponentes directos, Uruguay y Ecuador y a los brasileños, a quienes nunca en estas lides hemos vencido. Repetir la cosecha de septiembre no estaría mal. Cinco puntos serían un buen recaudo. Es clave mantenerse en la pelea de las tres plazas que quedan directas y el repechaje. Los dos de la punta ya tienen un pie en Catar, cosa que todavía está lejos para los inmediatos perseguidores que podemos desplazar si se les gana.

Es factible si mantenemos el nivel mostrado ante los chilenos. Colombia encontró el partido bisagra que necesitaba. Hubo un antes y debe haber un después tras vencer de buena manera a los de la estrella solitaria. No se puede retroceder a pesar de que el cotejo en Montevideo no se debe plantear exactamente igual al último en Barranquilla. Analizando la convocatoria publicada en la tarde noche del miércoles, Reinaldo claramente quiere garantizar la seguridad. Mi única objeción a la lista que en términos generales es coherente, es que solo tiene un creativo. Es decir si Quintero se lesiona, nos quedaremos sin ideas prácticamente.

Andrade no fue incluido aunque ya viene actuando después del esguince en La Paz y James no está listo, ni siquiera actuará este sábado con su nuevo equipo, inadecuado llamarlo. En fin esa posición solamente tendrá un responsable que no está para tres partidos completos y ahí mi inquietud, porque gran parte del cambio del fútbol de la tricolor en ese gran primer tiempo contra los australes fue gracias a la presencia del 10. Yo si quiero que sigamos así, con esa expresión, de local y de visita, tomando las debidas precauciones que no sean exageradas aún en campos extraños. Debemos conservar intensidad y desarrollo. Es mas, hay que visualizar antes de los encuentros el cómo hacer daño.

Contra la celeste enfocarse en sus inconvenientes actuales con Godín y aprovecharlos. A moverlo, exigirlo y explotarles las bandas con extremos determinantes porque ahí tienen debilidades. Si pensamos exclusivamente que Cavani y Suárez siempre nos hacen gol, es muy probable que repitan. La evolución no sólo fue con la pelota sino mental y eso se debe seguir demostrando.

Regresan después de un tiempo Lerma y Álvarez Balanta que con Rueda no había estado. Se ganó la citación con honores por su partido contra el PSG. Vuelve Mina y ante la ausencia de Murillo surge la pregunta obligada.

¿Cuál va ser la pareja de centrales ante los charrúas ? Retomar la de la Copa América a pesar del flojo momento de Davinson o validar el gran debut de Cuesta y que el del Genk acompañe al del Everton. Por el potencial aéreo del anfitrión Yerri parece un fijo y poner a Lucumí tan recién llegado no sería prudente, pero es el único zurdo natural. Mojica reemplaza a Yairo que no alcanzó por sus molestias en la rodilla. ¿Sentará a Tesillo? No creo sinceramente, pero al D.T no le ha temblado el pulso para las variantes.

Necesitamos resultados, pero si continuamos con esta nueva cara reencontrada, vamos a sufrir menos para clasificar y con argumentos de respaldo.