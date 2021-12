Sorteo de terror

Como si fuera una película de octubre, así fue el sorteo de la Uefa Champions League. Por un error en el software, el Real pasó de chocar momentáneamente contra el Benfica a encontrarse con el PSG, el Atlético de medirse al Bayern Múnich a verse contra el United y el Villarreal de cruzarse con el City a terminar emparejado con la Juventus de Turín. Tuvieron que repetir el ejercicio por el inconveniente que parecía más un evento suramericano que cualquier cosa y definir cómo viene la mano en el torneo de clubes más importante del mundo.

Muchos piensan, con razón, que la verdadera Champions empieza en segunda ronda. Lo cierto es que la primera fase deja tres equipos con campaña perfecta, algo que no habla muy bien de sus rivales y que no necesariamente indica un favoritismo claro de ellos. Si bien es cierto que el Liverpool y el Bayern tienen el nombre para ser considerados candidatos, tienen que ratificar ese rendimiento en sus llaves ahora que se vienen las series de ida y vuelta. Al conjunto de Klopp no le costó mucho ante el bajo nivel del Milan, Porto y el colchonero. Este trío se quedó en nombres, pero no dieron la talla. Los ingleses ganaron cada juego con extrema facilidad. Lo mismo los bávaros de Naglesman, ni Benfica, ni Barcelona ni mucho menos el Dínamo pudieron inquietarlos. El Ajax, el otro con rendimiento ideal, tenía un gran rival en el Dortmund, pero decepcionó. Los neerlandeses de todas maneras van a disputar su continuidad encontrándose con las águilas portuguesas y deberían vencerlas, pero no creo que les alcance para mucho más.

Sin duda la mejor llave será la del Real Madrid contra el PSG. Lástima que los parisinos todavía no parecen aprovechar a Messi como corresponde. Siguen siendo poco confiables atrás y los dirigidos por Ancelotti se ven cada vez más compactos. El pronóstico es reservado, y de ahí saldrá un protagonista serio al título.

Llama la atención por ser pareja la otra entre el mencionado Atleti y los Red Devils de Manchester. Se puede considerar interesante la de Inter-Liverpool, pero los nerazurri tendrán que elevar su versión.

No deberían tener inconvenientes para seguir en carrera el City, que le tocó el Sporting Club de Portugal, el Chelsea con el Lille, la Juventus con el Villarreal y el poderoso muniqués ante sus vecinos de Salzburgo.

Salvo la ausencia del Barça, están los de casi siempre vivos y sin un gran aspirante. Esta vez se siente todo más parejo. Eso sí, siguen llegando los británicos y españoles en superioridad numérica de acuerdo con el gran momento de la Premier y la regularidad de La Liga, eso los pone en ventaja. Después los italianos que mantienen su cuota a la par con franceses y portugueses, que no inquietan mucho, pero aparecen con frecuencia en estas instancias. ¿Cuál es su preferido?