Columna de Andrés Marocco: Timonazo

Ya pasó en 1993 cuando Piscis Restrepo, después de clasificar a la sub 20, fue reemplazado por Reinaldo Rueda para ir al mundial de la categoría en Australia. El técnico paisa renunció porque sintió que lo querían sacar. La parte fea es que le suspendieron tres jugadores: Perea, Ortegón y Quintero, por un lío en un amistoso en Venezuela contra México cuando se preparaban para la cita orbital. Le desarmaron el equipo desde la Federación, comandada en esa época por Juan José Bellini, y no le quedó más camino que irse. No había, en la opinión, consenso con el juego de la tricolor en el sudamericano, en el que se había clasificado, pero se hablaba con insistencia de la posibilidad de cambiar el estratega. Restrepo asumió lo que ocurrió como un sabotaje y dio el paso al costado para dejarle el camino libre a Rueda. Diez años más tarde, la vida le dio revancha y fue campeón en Mendoza, Argentina, y si pudo asistir al mundial de Turquía 2013. Con su estilo discutible, pero exitoso en aquel entonces.

Hoy clasificamos al mundial de Indonesia otra vez y también a los panamericanos, bajo la polémica dirección de Héctor Cárdenas, que se la pasó todo el torneo buscando la titular, haciendo cambios permanentemente. Jugó gran parte del torneo sin delanteros que marcaran los goles y la diferencia. Como lo escribimos hace unas semanas, escogió mal los atacantes en su mayoría, salvo Cabezas, que terminó siendo el principal. Dejó por fuera varios elementos también en otras posiciones y, más allá de las ausencias obligadas, como las de Durán y Asprilla, privó a la selección de mejores opciones.

Con todo y eso, tuvo individualidades destacadas que dejaron buena imagen, como Mantilla, que fue un portento en la defensa; Ocampo y Salazar, que se instalaron bien como laterales. El mejor de todos en la mitad, Puerta, y Cortés, un extremo moderno que aportó más goles que los atacantes.

Los muchachos dejaron una imagen buena, de lucha y entrega, con condiciones para poder mejorar. Lo más seguro es que a Cárdenas no están contemplando removerlo de su cargo porque, al fin y al cabo, cumplió con el objetivo primario, así no haya llegado a la última fecha con posibilidades de ser campeón en casa.

Mantener al técnico después de clasificar es lo normal, ¿pero por qué no pensar en nombres que estén jugando a otra cosa, en términos también de mentalidad? Es válido el ejercicio. Alejandro Restrepo, que no creo le diga adiós a Pereira, por lo menos antes de la Libertadores, sería muy interesante. Su fútbol es dinámico, rápido y eficaz. Tiene además experiencia con juveniles tras su paso por las fuerzas básicas de Nacional. Juan Carlos Osorio, así reciba todos los tomates de sus “haters” —y de paso los míos—, tiene demasiadas herramientas para aportar a este tipo de procesos; directo a la memoria operativa de los muchachos, imprimiendo conceptos que deberíamos incorporar desde la niñez de las futuras estrellas. Hay varios que jugaron profesionalmente y ya tienen su licencia PRO como Ramírez y Bolaño en la sub 17, que navegan en la B o en escuelas y colegios. Insisto, no basta tener buena materia prima, sino una cabeza visible y clara, que entienda qué somos y cuál es la imagen que queremos dejar en todas las competiciones que enfrentemos, garantizando el futuro.

