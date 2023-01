Columna de Antonio Casale: CR7 y Ten Hag

El Manchester United completó nueve victorias consecutivas. La más reciente fue el sábado frente al Manchester City, de Guardiola, por la Premier League. La última vez que perdieron fue el 6 de noviembre. Ese día Cristiano Ronaldo jugó su último partido con los reds. Nunca sabremos si esa es solamente una coincidencia.

El caso es que Erik ten Hag, el técnico que llegó a comienzos de esta temporada rodeado de incertidumbres después de que verdaderas vacas sagradas de la profesión como Mourinho y Van Gaal intentaran, con poco éxito, mantener el tamaño del equipo que dejó Alex Fergusson, descansó cuando le dieron salida a uno de los mejores delanteros de la historia. Era un riesgo, por supuesto, no me imagino todo lo que le dirían si ante este hecho los números actuales fueran al revés.

Precisamente sobre Fergusson, Ten Hag dijo que el United alcanzó la dimensión que logró con el escocés porque “sus equipos sobresalían en unión, colectividad, espíritu… no podías ganarles”. Por eso pidió a Casemiro, un líder espiritual que lo ganó todo en el Madrid.

En ese sentido, diría uno, qué mejor liderazgo que el que pudiera ejercer Cristiano Ronaldo, que no solo ganó todo en el Madrid sino que en el propio United, cuando era joven, alcanzó a ganar tres Premier League, una FA Cup, dos copas de liga, un mundial de clubes y lo más importante, la Champions de 2008.

Pero es evidente que de ese Ronaldo a este hay mucho más que 15 años de distancia. El de hoy juega para su lucimiento personal, físicamente no aguanta lo que un entrenador como Ten Hag exige en términos de dinámica y velocidad, así el portugués sea un ejemplo de disciplina y trabajo en todos los frentes, en especial el físico. Pero los años no llegan solos y aunque la carrera de CR7, uno de los mejores de la historia, no se va a ver manchada por su segundo paso por el United ni el parco mundial con Portugal, sí es llamativo el triste ocaso de alguien que sigue queriendo ser el que ya no es.

Ante ese panorama y los continuos desencuentros entre el entrenador y el jugador, la directiva optó por hacer lo que casi nunca se hace. En vez de cambiar al técnico le dieron salida al jugador estrella. Los resultados son evidentes.