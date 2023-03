Columna de Antonio Casale: La canasta de Pascual

Me he autodeclarado en varias oportunidades presidente del club de viudos de Pékerman en Colombia. Su partida me rompió el corazón como pocas veces me ha pasado con la selección.

Jamás olvidaré que fue él quien logró enderezar el caminado de una generación excelsa de futbolistas que ya había sido eliminada de un mundial e iba rumbo a su segundo fracaso. Sus pupilos, recuerdo bien, decían orgullosos que Pékerman los convenció de que se podía ganar, los hizo buscar el arco del frente sin miedo, logró tocarles la tecla de encendido con acciones como blindarlos como grupo de cualquier incidencia externa, tradicional en nuestras selecciones. Durante su administración tuvimos la mayor cantidad de jugadores en clubes de la élite mundial gracias a su desempeño en la tricolor. James en el Madrid y el Bayern Múnich, Ospina en el Arsenal, Falcao en el Atlético, United y Chelsea, Cuadrado en la Juventus y Arias en el Atlético son solo algunos casos de éxito. Los futbolistas, desde luego, lo agradecían y lo aprovechaban.

En cuanto a resultados, es increíble tener que recordar que durante su estadía en el país se logró algo que difícilmente volveremos a disfrutar: los cuartos de final de una copa del mundo y los octavos de otra, siendo eliminados por Brasil e Inglaterra respectivamente, dos potencias mundiales de este deporte. Los cuartos de 2014 son el lugar más lejano al que ha ido una selección de mayores alguna vez.

Jugadores como Darwin Quintero, Dorlán Pabón y Aquivaldo han dicho que les pidieron firmar con un representante determinado sus jefes en la tricolor y tras negarse nunca volvieron a ser convocados. También se hablaba de los incumplimientos en los pagos de parte del grupo Pékerman, administrado por Lezcano a algunos de sus ayudantes como Néstor Lorenzo o Marcelo Roffé, para no hablar de los gastos desmesurados y las curiosas y exageradas exigencias a Adidas para asegurarse cientos de camisetas en momentos importantes en favor de Pascual. Según la periodista venezolana Milena Gimón por cosas muy parecidas la Federación venezolana de fútbol despidió a Lezcano de su cargo, allá sí tenía cargo, como gerente de selecciones y Pékerman, para respaldarlo, renunció.

Una de dos: o Pékerman va hasta lo hoguera con sus amigos sin dudar de ellos, o algo tiene que ver con las situaciones oscuras de las que se acusa a su hombre más cercano. Por acción o por omisión, es responsable. ¡Qué triste!

