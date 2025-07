Luces y sombras

Resume e infórmame rápido

Comenzará esta semana una nueva liga de fútbol en Colombia. La Dimayor ha dado un buen par de golpes sobre la mesa. Dos nuevas reglas, la inclusión de dos suplentes más siempre que sean sub 20 y la sanción con un tiro de esquina en contra al arquero que retenga la pelota por ocho segundos van en pro de un espectáculo más fluido y agradable.

Así mismo se intentará hacer la labor con la FIFA para implementar un tiempo máximo de 15 segundos para hacer los cambios so pena de un minuto por fuera del campo del futbolista que entra. Otra gran idea que ya se ve en la MLS con gran suceso. También, en la medida en que se cumpla, el hecho de obligar a que solo el capitán se comunique con el árbitro, ayudará a que se pierda menos tiempo.

Desde lo organizacional el viernes pasado se publicó el calendario de las 19 fechas de la fase regular ya con días y horarios definidos de acuerdo a un algoritmo que tiene en cuenta lo deportivo, los ratings de televisión, torneos internacionales de clubes que siguen comprometidos en ello y hasta los conciertos en los estadios en donde hay.

Ojalá se pueda cumplir a cabalidad porque es un gesto que las personas van a valorar a la hora de planear su asistencia a los estadios o simplemente el organizar el parche para ver los partidos de su equipo favorito por televisión. Además los entrenadores van a poder planear de mejor manera su temporada. Esto les permite manejar las cargas físicas de sus jugadores y otros detalles que a la hora de la verdad marcan diferencias.

La idea de pasar de veinte a dieciocho equipos en primera división es fantástica. No solo reduce el número de fechas y la cantidad de partidos de relleno sino que le da a la categoría élite del fútbol profesional sentido. Es increíble que hoy tengamos cuatro equipos mas en la A que en la B. Hablando de la B, esto le daría algo mas de competitividad a un torneo que hoy es en el mejor de los casos semi profesional y que muy pocos se toman en serio. Ojalá aprueben esto.

Ahora, en cuanto a la manera como se están armando los equipos, es preocupante ver cómo los grandes venden pero no reinvierten. América se quedó sin como sostener el contrato de Juanfer, Millonarios no pudo sostener a Falcao y de Nacional se van Viveros y muy probablemente Hinestroza, dos de sus mejores unidades, pero ninguno ha sido remplazado.

Es verdad que no es fácil conseguir buenos jugadores en un mercado que apenas les da 15 días de planeación a los clubes pero también es verdad que esto debió ser gestionado con mayor tiempo de antelación. Es cierto, las ofertas llegan muchas veces por sorpresa y se hace difícil retener a jugadores cuyo sueño es jugar en el exterior y hay que reconocer el esfuerzo de los grandes por traer figuras en los últimos años pero para este semestre la cosa no pinta bien en cuanto a figuras para ver. No creo que sea falta de dinero.

Convencer a grandes futbolistas para que vengan con antecedentes como el incumplimiento a Quintero o el montaje que le hicieron a Falcao con el cuentico ese que decía que todo estaba armado para que el tigre levantara el trofeo de campeón no son positivos a la hora de ir a negociar con figuras similares. Por increíble que parezca estas son cosas de un país que no termina de ser futbolero de verdad.

