¿Ya para qué?

Mañana, cerca de las nueve de la noche, sabremos si seguimos aspirando a ir al mundial de Catar por la vía del repechaje o nos quedamos por fuera.

Sin haber sido exuberante, la presentación ante Bolivia dejó la sensación de que ante equipos como Bolivia, Paraguay o Perú se podía ser más agresivo. Es una lástima que solo se haya hecho frente a los del altiplano. Reinaldo Rueda entendió solo al final que ante este tipo de rivales hay que correr riesgos, como tener un solo volante tapón y que de paso sea conector, que Cuadrado debe comenzar el juego desde la mitad, al igual que James; que los laterales deben partir a la altura de los dos citados y que tres delanteros, con movilidad entre ellos, tienen más posibilidades de romper las defensas contrarias.

Y es que la sub-25 de Bolivia no era mucho menos que paraguayos y peruanos, como tampoco es menos que Venezuela. Es hora de perder el miedo de ganarle a Venezuela. Si bien es cierto que desde el 96 eso no pasa de visitantes por eliminatoria, también lo es que en esas ocasiones ellos tenían oportunidades de estar en la pelea y nosotros no nos jugábamos la vida. Eso cambia cualquier análisis, pero a un equipo que viene de recibir siete goles en los dos últimos partidos y va de último —con diez puntos menos que Colombia y un dieciocho por ciento de rendimiento, lo que marca su peor campaña de eliminatoria desde la de Francia 98— hay que ganarle y para hacerlo es preciso ser agresivos.

Por lo anterior no debería haber cambios en el funcionamiento del equipo de todos. Con los dos centrales y un volante de filtro basta. El resto deben tener vocación ofensiva y, en ese sentido, el cambio obligado de Cuadrado debería ser por uno con características similares como Yairo Moreno.

En esas condiciones y con el rosario en la mano solo quedaría esperar que Paraguay nos haga el milagrito de no perder contra Perú en Lima. Eso no está en las manos del equipo de Rueda, pero si se da desde ya debemos estar claros, no debería ser motivo de celebración acceder al repechaje del mundial con veintitrés puntos, igualando la peor campaña desde que la eliminatoria se juega todos contra todos. Esto pasó rumbo a Sudáfrica 2010.

Por ahora, esperar que Colombia salga a atacar y a vencer con claridad a Venezuela, como lo hizo contra Bolivia.