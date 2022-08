Columna de Antonio Casale: Cultura deportiva de primer mundo

Llega un momento en la vida en que uno se va volviendo más terco. En mi caso, más terco que nunca, porque debo reconocer que siempre lo he sido. El otro día en un programa de radio tuve una discusión con mi amigo Pacho Vélez. Lo bueno es que con él las discusiones terminan con un café y una carcajada. El asunto en cuestión es bien bonito y sirve para significar la diferencia entre un país cuya cultura deportiva es del primer mundo y otro, como el nuestro, que está en vías de serlo.

Hablábamos del PSG y su influencia en el fútbol local en su país. Pacho dice que ese equipo es el más importante de un país donde, como el nuestro, el fútbol domina la discusión deportiva. Yo le dije que el fútbol no es necesariamente el deporte nacional en ese país y ahí nos enfrascamos. La verdad es que él tiene razón en algo, el todopoderoso fútbol es en Francia el deporte nacional. Punto para Pacho.

La diferencia está en que allá hay otros deportes que mueven masas, dinero y consumo como solo lo hace el fútbol y, de cuando en cuando el ciclismo por acá. De hecho, el ciclismo es muy importante en el interior de Colombia, pero uno va a la costa Caribe y el béisbol lo supera por mucho. Porque una cosa es que el ciclismo sea el que más gloria nos ha dado y otra que esté a la altura del fútbol. Este país respira fútbol a pesar de los escasos resultados a escala internacional.

En Francia, en cambio, el rugby es realmente importante. Basta con revisar en YouTube el momento de La marsellesa en el Stade de France antes de comenzar el partido definitivo del Six Nations de este año o la celebración en París por la obtención del título.

Acá hay que remontarse a tiempos de Juan Pablo Montoya o Lucho Herrera para ver celebraciones de esa magnitud en deportes que no sean el fútbol o las diferencias en rating de televisión que son monumentales. Lo anterior para no decir que la fiebre por la Fórmula Uno se terminó cuando el bogotano se retiró de esa categoría o que una gran carrera de ciclismo pasa inadvertida cuando un pedalista colombiano no está siendo protagonista.

No solo se trata de rugby. El Tour y el Roland Garros paralizan Francia y van más allá de si hay o no franceses peleando por el título, además han sido y serán sede de los Juegos Olímpicos.

El fútbol en París era irrelevante hasta que los jeques compraron al PSG. El Olimpique de Marsella es el más popular. Es por eso que le quieren dar un tinte nacionalista y por eso hicieron todo para retener a Mbappé, llevaron DT local y el objetivo es tener más franceses. Hoy PSG es una marca global con relativo éxito local y otros deportes también hacen parte de conversaciones callejeras en todo el país. Eso es tener una cultura deportiva del primer mundo.