El mundial de tenis

Colombia jugará por segunda vez las finales de la Copa Davis, lugar al que llegó poco antes de la pandemia tras vencer a Argentina en Bogotá, en lo que significó uno de los mayores logros de la historia de este deporte en el país.

Esta semana se jugará el mundial del tenis y a los nuestros les ha correspondido enfrentar a Estados Unidos e Italia en Turín. Recordemos que cada serie se juega al mejor de tres partidos, dos de sencillos y uno de dobles, y que el primero del grupo pasará directamente a la siguiente ronda, mientras que el segundo tendrá que ser uno de los dos mejores, entre seis, para acceder a los cuartos de final.

Italia y Estados Unidos se enfrentarán este viernes, mientras los nuestros lo harán el sábado frente a Italia y el domingo con Estados Unidos. Las esperanzas de los nuestros pasan por la pareja de dobles, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, hoy números cinco del mundo y temidos en cualquier lugar del planeta. A pesar de no haber hecho su mejor año, se mantuvieron en la élite y tanto italianos como estadounidenses saben que tendrán que sudar petróleo para ganarles. Los gringos tendrán a Rajeev Ram y Jack Sock, este último íntimo enemigo de los nuestros, fue verdugo de nuestra dupla en los olímpicos de Río. Italia, por su parte, no solamente será local sino que tiene uno de los mejores equipos de su historia, aun con la baja por lesión a última hora de su raqueta número uno, el finalista de Wimbledon Mateo Berretini. En dobles estarían Fabio Fognini y Simone Bolelli, convocado a última hora tras la baja del “martillo”, como le dicen a Berretini. Digamos que, aunque no será fácil, Colombia tiene cómo ganar el punto de dobles de las dos confrontaciones.

En sencillos la cosa está más complicada. Entre los doce top cien con los que cuenta Estados Unidos, Mardy Fish (su capitán) escogió a Taylor Fritz (23), John Isner (24) y Reily Opelka (26). Mientras los italianos podrán escoger a dos entre Jack Sinner (11), Lorenzo Sonego (27), Fabio Fognini (37) y Lorenzo Musetti (59).

Por el lado de Colombia, Daniel Galán (110) y el joven Nicolás Mejía (276) serán los encargados de intentar la épica hazaña. Galán nos ha regalado hermosas joyas en Copa Davis, al punto de que la histórica victoria ante Argentina de 2020 tiene su sello personal. Sin embargo, esta no ha sido su mejor temporada y cuando todos esperábamos su consolidación en el top cien, por el contrario, se aleja cada día un poco más. Aunque ya es un jugador curtido en torneos ATP e incluso ha participado en algunos cuadros principales de Grand Slam, la reciente gira de Challengers por Suramérica, que buscaba devolverle certezas, le dejó más dudas. Mejía, en cambio, jugará por primera vez las finales de la Davis después de su mejor año como profesional, siempre dentro del circuito Challenger, aunque la gira suramericana tampoco fue auspiciosa para él.

Pase lo que pase, los próximos cinco o siete años parecen estar en manos de este equipo. A los doblistas en condiciones normales les queda ese tiempo, mientras que Galán (25 años) y Mejía (21) tienen tenis y tiempo de sobra para consolidarse. Ojalá lo logren.