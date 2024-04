Gestionar con deportistas

Camila Osorio, representando a Colombia. Foto: Crédito: Twitter @CamiOsorioTenis

Es interesante que los directivos de la Federación Colombiana de Tenis no puedan gestionar con los mejores exponentes de este deporte para que representen al país en competencias como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, su similar en femenino.

Es que cuando Daniel Galán se negó a jugar la serie pasada de Davis contra Luxemburgo todos dijimos que el deportista se equivocó. Sus razones no parecieron convincentes porque públicamente él y su equipo fueron muy prudentes. La ausencia de Emiliana Arango en la Billie Jean King Cup de la semana pasada fue llamativa, pero cuando uno se pone a investigar qué es lo que pasa entiende que faltó gestión de los directivos de la Federación. Lo de Camila Osorio ya es la demostración de que el presidente Pablo Felipe Robledo prefiere, como cuando se trata de su especialidad, la política, bravear que conciliar.

Osorio terminó el domingo pasado la Copa Colsanitas, que ganó, con molestias físicas. No solo se bajó de la Billie Jean King Cup, sino también del torneo que tenía planeado jugar en Portugal, lo cual demuestra coherencia con su situación física. Aun así se inscribió en el equipo nacional para el compromiso de la semana pasada porque le indicaron que era un requisito para poder jugar en los olímpicos de París, a los que por ahora, por ránking está clasificada.

Robledo y su equipo parece que no le creen porque le enviaron una carta, que publicaron en redes sociales y después borraron, en la que la presionaron para jugar la semana pasada, cosa que la tenista había descartado. Además, le dijeron que la Federación no estaba segura de que pudiera jugar los olímpicos si no competía aunque fuese un punto en la Billie Jean King Cup. Es decir, la mandan a que ella averigüe si puede o no ir a París, labor que es de responsabilidad y gestión única de ellos.

Osorio, que estuvo en la semana pasada apoyando al equipo, no quiere tener problemas con nadie y hubiera estado encantada de representar al país como siempre que la parte física se lo ha permitido.

Pero si esta es la reacción con quien no quiere problemas, imagínese como son con quienes se han negado por la razón que sea (si uno los oye les da la razón) a competir por la tricolor. Grandes oportunidades de mejora tienen en materia de gestión Robledo y su equipo. Si tan solo entendieran que los deportistas son la materia prima de su posible éxito actuarían de manera diferente. Galán, Arango, Osorio y Nicolás Mejía merecen ser tratados como lo que son: los mejores del país. Eso incluye saberlos convencer, apoyar y entender.

Eso no quita el buen papel, el espíritu deportivo y la hidalguía de quienes asumieron el papel protagónico en la Billie Jean King Cup, comenzando por María Paulina Pérez y Yuliana Lizarazo junto a su capitán Alejandro González. Como casi siempre, los deportistas superan a sus directivos y por mucho.