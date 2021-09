Lo fácil que es juzgar a los demás y lo difícil que es mirarnos a nosotros mismos. Muchas de las figuras públicas han logrado cosas que uno ni en sueños podría conseguir. Tal vez por eso, porque ellos han sido capaces de romper el molde y nosotros no, los idealizamos y esperamos de ellos más, cada vez más.

Es el caso de James Rodríguez. En sus mejores años fue goleador de un mundial y llegó al Real Madrid, en donde alcanzó a brillar. Ese es el sueño de todos los amantes del fútbol, no sé si exista algo superior. Un balón de oro tal vez o levantar la copa de la FIFA para su país. Pero si nos remontamos a 2012, ni en los mejores pronósticos estaba que íbamos a tener un compatriota que llegara tan lejos.

Y entonces lo convertimos en superhéroe y los superhéroes son algo más que humanos. Supermán, Batman y compañía salvaron a la humanidad siempre, sin excepción. Se nos olvidó que James no era uno de ellos. James, como usted o como yo, por mucho dinero que tenga, por muchas mujeres que pueda llevar a su cama apenas dando like en su cuenta de Instagram y por mucho talento que lleve en sus piernas, no deja de ser un humano, uno que nunca estuvo preparado para todo lo que vivió cuando lo consiguió. Y eso no es culpa de él, más bien de su entorno, tanto el cercano como el lejano, y de ese hacemos parte todos.

Es posible que James ya se haya retirado del fútbol con la decisión que tomó para irse a la liga de Catar. Allá los futbolistas locales van a entrenar porque les gusta jugar, como cuando uno va a echarse un pica’o con la gente de la oficina después de trabajar. Solo que a tipos como James los llevan para que les jueguen y los diviertan. Esa es la verdad. Si cuando venga a la selección esté en condiciones no lo sabremos sino hasta que suceda. Si volverá a alguna liga competitiva tampoco.

Lo que sabemos es que los últimos años han sido difíciles para James. Los momentos difíciles de la vida no solo tienen que ver con la nevera vacía. En la opulencia hay una soledad aun más ruidosa: la de no saber qué se quiere.

Las lesiones frecuentes y su tendencia a pensar que todo el mundo conspira contra él demuestran claramente que su cabeza no está en orden. Es lamentable.

Pero en ese mar de confusiones, el día de la presentación en Catar, con esa sonrisa que al mismo tiempo transmitía susto, James dijo algo sensato: “Quiero ser feliz”. Y nosotros, en gratitud por tantas alegrías que nos ha dado a los colombianos, no deberíamos hacer otra cosa que dejarlo en paz y desearle que encuentre esa tranquilidad, tan necesaria para encontrar más frecuentemente momentos de felicidad. ¡Gracias, James; vamos, James!