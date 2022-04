Liverpool y City

Liverpool y Manchester City nos han regalado dos partidos memorables en una semana. Uno, por Premier League, quedó empatado a dos, y el otro, por FA Cup, lo ganó el Liverpool 3-2, eliminando así a los de Guardiola de la posibilidad de obtener ese título. En la Premier en cambio continuará el cabeza a cabeza que por ahora gana el City con un punto de diferencia. Y pensar que podrían jugar la final de la Champions si los de Klopp eliminan al Villarreal y el City al Madrid. Más allá de los resultados, pocos están en desacuerdo cuando se afirma que hoy son los dos mejores equipos del mundo.

Los dos, aunque por distintas razones (el City es un club financiado por el Estado de Emiratos Árabes Unidos y el Liverpool es propiedad de Fenway Sports Group, también dueños de los Red Sox de Boston, en el béisbol de las Grandes Ligas, y los Pingüinos de Pittsburgh, del hockey de ese país) tienen chequera abierta para contratar; sin embargo, han preferido la razón a las emociones a la hora de hacerlo. A ninguno de los dos clubes llega el jugador de moda de la temporada anterior en el mundo, como sucede en el PSG o hasta hace poco en el Real Madrid. Por el contrario, una de las primeras decisiones cuando comenzó el proyecto Klopp en los reds fue la salida de Coutinho, por entonces la nueva joya del fútbol brasileño.

Los talentos se fabrican en casa o se invierte en ellos con base en la data. No es casualidad que Phil Foden haya sido reclutado por el City a los ocho años, pero no con un contrato de trabajo, que sería ilegal, sino con el pago de sus estudios a cargo del club. A partir de ahí se realizó un trabajo en todos los frentes que hoy vemos en la cancha y que se refiere a uno de los mejores jugadores del mundo. Así mismo la llegada de Luis Díaz al Liverpool no obedeció a ningún capricho de su entrenador. Es el resultado de un informe pormenorizado liderado por Mike Edwards, líder del equipo de analistas del club, en donde se rastrearon todos los datos disponibles del guajiro, incluidos los disponibles de su paso por el Júnior de Barranquilla, y se cotejaron con las necesidades del entrenador. Solo ante la evidencia Klopp confirmó sus sospechas y el club enfiló baterías hacia su contratación. El resultado ya lo conocemos. Este par de ejemplos se multiplican a lo largo y ancho de las dos nóminas.

En el planteamiento, Klopp y Guardiola hacen fácil lo que para cualquier entrenador es una odisea: transmitir un plan de juego ideal para que sus futbolistas puedan expresar su mejor versión. Así los dos procuran presionar a su rival arriba, arriesgan sin temor porque son conscientes de que es más fácil buscar y cerrar espacios cuando la cancha se hace pequeña cerca al arco contrario. Es por eso que los dos partidos vistos hasta ahora se han jugado en dos áreas, poco tiempo se queda el balón en la mitad del campo, han marcado entre los dos nueve goles y tipos como Mané, Díaz, Salah, Grealish, Bernardo Silva y Sterling brillan con luz propia.

Para ser el mejor del mundo no basta con tener a los mejores jugadores. Estos dos equipazos lo demuestran todos los días.