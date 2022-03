¡Que nos quiten la pereza!

No recuerdo haberle tenido tanta pereza a una jornada eliminatoria como la que viene. Esta semana Reinaldo Rueda publicará la lista de jugadores convocados para los juegos ante Bolivia y Venezuela, en los que la selección se jugará los restos para intentar ir al Mundial de Catar. Y le tengo pereza porque es difícil aferrarse al 3 % de posibilidades estadísticas de clasificar. Le tengo pereza a llover sobre mojado, a tener que oír al entrenador, a los jugadores y a los directivos decir que es inexplicable la eliminación, cuando todos hemos visto lo que hemos visto.

Y no se trata de falta de actitud (aunque en el juego en Ecuador esta brilló por su ausencia en una jornada insólita sobre la cual todavía nadie ha dado explicaciones). Total, la actitud es un valor que no se negocia y los diez países en competencia la han tenido. Mejor dicho, hoy en día no se puede competir sin actitud. Se trata de asumir responsabilidades. Ni Reinaldo Rueda, nombrado por los directivos, líder del equipo en el 75 % de la eliminatoria, ha sabido lograr que su equipo exprese el fútbol alegre que caracteriza a sus mejores hombres alrededor del mundo, ni sus muchachos han sabido tener la rebeldía necesaria para tomar decisiones en el terreno de juego. En consecuencia, hasta acá hemos visto al seleccionado más pálido que yo recuerde.

En cuanto a quiénes deberán asumir la responsabilidad de quemar las naves en estos dos partidos, al menos entre los referentes, pareciera que James ni va a estar. No solo aparece poco en su equipo en Catar, sino que el DT debe tener claro que sus mejores días al frente del equipo, cuando logró el tercer lugar de la Copa América, los pasó sin James en la cancha. Es lamentable tener que prescindir de semejante talento, pero es evidente que no está en capacidad de aportar en lo futbolístico ni en lo personal. Falcao es otro que no juega en su equipo hace un buen rato. Así las cosas, la responsabilidad recaerá sobre Cuadrado y Ospina. Así mismo, Luis Díaz tendrá una buena oportunidad de demostrar que ya está para ser referente de cara al futuro.

Pero el problema ni siquiera es tanto de individualidades. Aunque no se necesite mucho para derrotar a Bolivia en Barranquilla, el entrenador tendrá que liberar a sus jugadores de tanta rigidez. Ese 4-2-3-1 sin movilidad, que nos tiene hace siete partidos sin marcar gol, es fácil de neutralizar por parte de los rivales. Así el entrenador, los jugadores referentes y los directivos coincidan en que es insólito e inexplicable lo que está sucediendo, la única estadística irrefutable, el resultado, está por condenarlos a un nuevo fracaso. Ojalá este par de juegos que comienzan con la convocatoria de esta semana al menos nos quiten algo de la pereza que le hemos cogido a la selección.