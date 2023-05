Columna de Antonio Casale: Se juega como se vive

Se juega bien al fútbol en Colombia. Aunque a veces roce con la recocha por la mala organización, los arbitrajes, las decisiones en torno a la inseguridad en los estadios y el estado de algunas canchas, nuestra liga es divertida. En general es propositiva, generosa en la búsqueda del arco contrario y se ven buenos goles, tanto en cantidad como en calidad.

Hay varios equipos que tienen una idea moderna de jugar y la respetan. Millonarios con su proceso, este año más tocador que en otras ocasiones. América y su versatilidad, puede cambiar de esquema varias veces en un mismo juego. Nacional comienza a mostrar los frutos del trabajo de su entrenador, es equilibrado. Rionegro Águilas se parece a Millonarios, pero con conexiones ofensivas más claras y menos herramientas individuales. Júnior, de las últimas fechas, es conservador pero eficiente.

En nuestra liga hay entrenadores de primer nivel, como Pinto, el mismo que llegó tan lejos como ningún otro colombiano, lo ha hecho en un mundial tras eliminar a Inglaterra e Italia en la fase de grupos con la siempre débil Costa Rica. Solamente los penales los eliminaron frente a Holanda en cuartos de final. Bolillo Gómez, que ha dirigido a tres selecciones, a las que clasificó al mismo número de Copas del mundo. Paulo Autuori es el técnico vigente con más títulos de Copa Libertadores. También se destacan Alberto Gamero, el joven Lucas González (de Águilas), estudiado como pocos, o el mexicano Mario García, que con Boyacá Chicó ha hecho una estupenda campaña. Ninguno es miedoso ni se cuelga de los palos.

El talento, lo sabemos de siempre, es natural y al contar con la posibilidad de tener varios biotipos (los elásticos del Pacífico, los macizos defensas del interior o los explosivos delanteros caribeños), somos unos privilegiados como país.

Nuestro fútbol es alegre, dinámico, creativo e ingenuo, tal como lo es el país. Entonces, ¿qué les podemos pedir a los jugadores de fútbol? No es coincidencia que solamente la semana pasada a Nacional lo hubieran empatado dos veces en el mismo juego a pesar de jugar bien, tampoco lo es que después de 20 grandiosos minutos de Millonarios, América Mineiro le haya empatado el partido y lo haya dejado sin reacción. Al DIM, solamente este año, Nacional de Montevideo le ganó en el último minuto e Inter de Porto Alegre le empató sobre el final. Esto para no olvidar que Millos le iba ganando a Atlético Mineiro y no pudo cerrar. Si hacemos memoria, encontraremos muchas grandes batallas perdidas sobre el final como la Copa Libertadores del 87, cuando Diego Aguirre le arrebató a América en el último minuto el título.

El ser distraídos, desconcentrados, elevados y hasta displicentes cuando las cosas están saliendo bien también es parte de nuestra manera de ser y ya lo decía en su momento Francisco Maturana: “Se juega como se vive”.

