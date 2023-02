Selecciones de Colombia, columna de Antonio Casale

Las tres selecciones femeninas clasificaron a sus respectivos mundiales. La juvenil masculina también lo logró. Después del suceso inesperado de la eliminación absoluta del Mundial de Catar, es justo decir que la cosa va mejor de lo que muchos pensábamos, pero todavía se puede mejorar y mucho.

Antes del comienzo del Sudamericano, que ayer terminó en Bogotá, sabíamos que este era un buen medidor para saber cómo estamos trabajando en materia juvenil en el continente. A pesar del fracaso de Argentina, uno sabe que ellos tienen una estructura de otro nivel, al igual que Brasil. Uruguay también estuvo a la altura de su historia. Chilenos, peruanos y bolivianos han de estar preocupados; nada que progresan.

En cambio, los paraguayos están haciendo la tarea. Fieles a su estilo, forman una nueva generación de fuertes luchadores, hábiles en el juego aéreo y buenos defendiendo. Algo parecido hacen los ecuatorianos, de quienes hace rato sabemos que trabajan bien. Buscan futbolistas de buena talla que combinen habilidad con despliegue físico. El trabajo de Pékerman y sus hombres en Venezuela comenzó recientemente, pero ya se ve una buena capacidad de convocatoria. Sin duda, van a dar un paso hacia adelante en poco tiempo.

En ese panorama cada vez más competido, Colombia mostró que va muy bien. No solo por la consecución de dos de los tres objetivos (clasificar al Mundial y a los Panamericanos. Faltó el título). Este equipo mostró un carácter no habitual en nuestro fútbol y eso es fruto del trabajo mental. También mostró un puñado de jugadores listos para la alta competencia profesional y, lo más importante, algunos en puestos no ocupados en la selección de mayores con éxito en los últimos tiempos, como los de los laterales (Ocampo y Salazar) y el de centrocampista moderno (Puerta).

Es la consecuencia del buen trabajo que se viene haciendo en algunos clubes. Hasta hace poco, esta tarea la hacían un par de ellos y la popular escuela Sarmiento Lora. Hoy, Bogotá F.C., Fortaleza, Envigado, Real Cartagena, Millonarios, Santa Fe, Nacional, Cali y Medellín, entre otros, son más profesionales en su trabajo de búsqueda y formación de talentos. También hay que sumar que hay más jugadores formados en el exterior desde tempranas edades. Con las características naturales de nuestros diversos biotipos, es apenas natural que aparezcan buenos prospectos.

Eso sí, falta mucho por hacer. El día que la primera C exista a nivel profesional se dejarán de perder tantos futbolistas que se quedan en el camino en las regiones. Hay que atacar de una vez la corrupción reinante en las ligas y sus equipos. Todos sabemos que muchas veces hay que pagar para jugar. La corrupción es un problema de nuestra sociedad que hay que encarar. También hay que vincular formadores de delanteros. El problema del gol es de casi siempre y en todas las categorías. Para eso podrían dar la mano grandes glorias de otros tiempos en los cuerpos técnicos. Hay que trabajar seriamente en la definición.

