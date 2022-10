Un nuevo espacio digital dedicado al Acceso al Conocimiento

El acceso al conocimiento (A2K), como derecho humano íntimamente ligado a la libertad de expresión, aborda interesantes desafíos y complejas problemáticas que la digitalización potencia. Un tema recurrente en el acceso al conocimiento es la tensión entre el sistema legal del derecho de autor y el derecho de las sociedades a acceder al conocimiento y la información que puede apoyar el desarrollo social. Para hablar de ese tema nació el sitio a2k-coalition.org.

Detrás de este sitio está un grupo de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo que forman una coalición para apoyar, informar y adelantar acciones que fomenten el acceso al conocimiento para todas las personas. Allí se recogen demandas y propuestas en educación, investigación y patrimonio cultural. Karisma, donde trabajo, forma parte de esta coalición.

El sitio se puede navegar en inglés, francés y español, en el inicio encontrarán la idea central de lo que nos unió “El acceso al conocimiento no se disfruta por igual en todo el mundo. El actual sistema de derechos de autor presenta obstáculos para quienes aprenden, enseñan, investigan, crean, preservan o buscan disfrutar del patrimonio cultural mundial. La Coalición A2K pide un sistema internacional de derechos de autor justo y equilibrado que esté respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Recién comenzaba la pandemia por COVID-19, desde esta misma columna reclamaba la necesidad de suspender protecciones del derecho de autor al enfrentarnos a una crisis sanitaria que en ese momento solo intuíamos y que nos impondría un aislamiento por semanas y meses. Esta petición, por la misma época, la hicieron también las bibliotecas de universidades y centros de investigación en Europa, por ejemplo. Sin embargo, pasó la pandemia y aunque demostró que se requiere más flexibilidad y balance en el acceso a los materiales digitales es poco lo que se avanzó.

El sistema de derecho de autor no ha sabido mantener el ritmo del desarrollo tecnológico y las nuevas prácticas de acceso a los materiales protegidos que no solo se refiere a los formatos físicos, también a los digitales y a las actividades transfronterizas. Mientras esto no suceda las grandes posibilidades de la digitalización para lograr sociedades más equitativas e inclusivas será tan solo una promesa llena de barreras.

En la coalición se encuentran organizaciones de educadores, investigadores, estudiantes, bibliotecas, archivos, museos, personas usuarias, creadoras y organizaciones de sociedad civil, todas ellas tienen como propósito común buscar un sistema de derecho de autor balanceado que recuerde la cara oculta de este sistema: el interés público.

Con este propósito en el sitio no solo encontrarán un blog con noticias, investigaciones y publicaciones de las diferentes organizaciones que integran esta coalición alrededor del mundo, también hay otros recursos que dan cuenta de una vocación activa por cambiar el sistema.

Quienes naveguen el sitio podrán acceder a unos mapas que están desarrollándose para mostrar las deficiencias de la legislación en materia de excepciones y limitaciones en el mundo, es decir, para evidenciar que la principal herramienta para el equilibrio del acceso al conocimiento nos falla. Este recurso es valioso para las personas interesadas en estos temas.

En la página habrá tres mapas que harán el seguimiento del estado de las limitaciones y excepciones de derecho de autor en el mundo, inicialmente ya pueden explorar el mapa de minería de datos, pero pronto se publicarán también los mapas que muestran la situación de la educación en línea y el de la preservación.

Por otra parte, las organizaciones que hacemos parte de esta coalición sabemos que para lograr el balance del sistema se requieren cambios en la regulación. Otro recurso que encontrarán en el sitio son los detalles sobre la propuesta concreta desarrollada por los miembros de la sociedad civil de la Coalición A2K para las actividades educativas y de investigación (que consiste en un Tratado en estos temas que se conoce como TERA por su sigla en inglés) y una propuesta de instrumento para fortalecer la capacidad de preservación del patrimonio cultural.

En relación con el TERA, el propósito es que todos los países adopten excepciones para la investigación que incluyan el análisis computacional y que éstas sean aplicadas a los usos de todos los materiales protegidos por parte de las personas usuarias a través de las fronteras. Por otro lado, en materia de educación propone estándares mínimos para el uso de todo tipo de materiales protegidos, tanto digitales como analógicos incluso a través de las fronteras.

Desde la coalición hablamos de fortalecer el rol de las bibliotecas, archivos y museos para preservar y dar acceso al patrimonio cultural y científico. En la coalición creemos que los derechos de autor deben permitir la preservación, incluido el uso de tecnologías modernas como la digitalización masiva y el acceso en línea. Por eso hemos desarrollado una Propuesta de Instrumento para la Preservación del Patrimonio Cultural (“Conservación Plus”) que promueve tanto las excepciones modernas de preservación como las posibilidades de acceso, y por lo tanto busca garantizar que los derechos de autor respalden, en lugar de obstaculizar, la preservación y el acceso al patrimonio.

La próxima semana se celebra la semana internacional del acceso abierto, este año se enfocará en la justicia climática. Durante esta semana ponemos énfasis en hablar de implementar herramientas voluntarias (políticas, licencias e infraestructuras abiertas) que permitan el acceso abierto, el acceso al conocimiento gratis en medios digitales. Este instrumento voluntario para la apertura del conocimiento es muy importante y ha facilitado el aprovechamiento de las tecnologías digitales para todas las personas, aumentando las posibilidades de acceso para países con escasos recursos como Colombia.

Sin embargo en 2022 les propongo ir más allá: hablemos también de la necesidad de cambios regulatorios que den equilibrio al sistema para que la promesa de acceso al conocimiento para todas las personas esté realmente más cercana.