Aclaración sobre un Alto Turmequé

En la sección Alto Turmequé de la edición del pasado domingo 9 de octubre de El Espectador, publicaron una nota intitulada “El rastro de Luigi”, en la cual se hizo mención a mi nombre.

En dicha noticia, se informa que el Dr. Luigi Echeverri sale de la junta directiva de Ecopetrol, por demás lo denominan “mecenas del expresidente Iván Duque” y, dentro de esa ligera y polarizadora expresión, afirman que el Dr. Echeverri impone a personas para que asuman altos cargos en la empresa. En el caso mío, se dio a entender que siendo el “número dos de la Vicepresidencia Jurídica” fui impuesto por el Dr. Echeverri y que obro como “enroque de Luigi” en la empresa.

Conociendo el talante liberal de El Espectador, entre otras razones porque aprecio su ideario y me unen vínculos especiales como columnista que fui del mismo durante varios años, me extrañan afirmaciones como las que se hicieron en la nota referida, sin que siquiera el periodista verificara asuntos tan básicos como que entré a trabajar a Ecopetrol antes del gobierno del presidente Duque, o indagara y corroborara con Ecopetrol o conmigo que mi proceso de vinculación no se dio “saltándose estrictos procesos de selección”, sino bajo una convocatoria objetiva, amplia y rigurosa en la que participamos varios profesionales, y que fue hecha por una empresa externa a Ecopetrol, información que hubiera podido constatar el periodista antes de publicar la nota y calificar como “rumor” algo que atenta contra mi buen nombre, el de Ecopetrol y el del Dr. Luis Guillermo Echeverri.

Como anécdota, y no creo que sea una infidencia, tan ni siquiera conozco al Dr. Echeverri que, justo en la reunión de la junta directiva del viernes pasado, 7 de octubre, a la que hace mención la nota, el mismo Dr. Echeverri preguntó a los asistentes en la reunión virtual quién era yo, situación esta que denota que no me conoce, tal y como lo pueden confirmar los miembros de la junta directiva de Ecopetrol; el presidente de la empresa, Felipe Bayón, y algunos de los vicepresidentes que estuvieron en la reunión.

Cuando la nota, además, tiene sesgo político en los comentarios, como aquellos que recuerdan pugnas entre la anterior administración Duque y la actual del presidente Petro en referencia a que esta última “está mirando con lupa altos cargos de dirección que habrían sido impuestos por Echeverri en la pasada administración”, su publicación, sin los cuidados que exige verificar la información, no sólo afecta mi buen nombre y mi trayectoria profesional de más de 35 años, sino mi derecho al trabajo, como consecuencia de semejantes expresiones tan ligeras e irresponsables que ponen en duda mis calidades humanas y mis méritos profesionales para desempeñar el cargo que actualmente ostento en Ecopetrol, las mismas condiciones éticas y profesionales del Dr. Echeverri y los estándares y las normas de gobierno corporativo que rigen los procesos de vinculación de la empresa.

Germán González. Bogotá.

