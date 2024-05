Apuestas diversas por un nuevo país

La delincuencia se tomó a Colombia

A propósito del editorial del 7 de mayo, titulado “El Estado les está fallando a nuestros soldados”. Es triste lo que está pasando en nuestro país. Esas estructuras delincuenciles se tomaron el territorio colombiano, y nosotros como combatientes no recibimos apoyo, tenemos un pie en la tumba y otro en la cárcel. La ley no nos apoya en nada. Es triste ver que la población civil, influenciada por estos grupos, se reúne para sacarnos de los territorios y ver cómo nos tratan, pero no importa: doy la vida para que algun día mejore.

Carlos Hernández

No más plazos al gasto innecesario

Con respecto al editorial del 10 de mayo, titulado “No, el Ministerio de la Igualdad no ha muerto”. El fallo de la Corte Constitucional sobre el Ministerio de la Igualdad se queda corto y es contradictorio. Con la excusa de no afectar a las personas con su fallo, se otorga un plazo de corregir lo que se hizo mal. Es decir, debemos seguir manteniendo un gasto que no se justificó durante dos años. ¿Por qué? Se ha debido fallar diciendo que tienen un plazo para desmontarlo gradualmente y trasladar a esas personas a entidades que además ya existían.

Yezid Orlando Pérez Alemán

Nuevas maneras

Así como a veces critico la postura del periódico en algunos asuntos, apoyo plenamente el editorial del 12 de mayo, titulado “La corrupción se volvió una forma natural de hacer política”. Si la financiación de las campañas incide de forma tan lamentable en la trama de la corrupción, ¿por qué no se rediseña ese tema? Por ejemplo, que los candidatos solo puedan hacer sus campañas a través de los medios públicos de difusión, en forma gratuita.

Arturo Callejas

Hora de actuar con los celulares

Estoy muy de acuerdo con el editorial del 13 de mayo, titulado “¿Prohibir los celulares en colegios?”. Hubo mucha tardanza para poner límites a un problema social educativo donde niños y adolescentes se ven abocados e inmiscuidos en redes tecnológicas que muy poco aportan a su emprendimiento sociocultural y sus proyectos de vida, pues infortunadamente no ha sido útil para nada el uso que se le ha dado a la tecnología; al contrario, nos está deshumanizando.

Helena Gji

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com