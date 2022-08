Cartas de la reforma del Esmad

La reforma del Esmad (I)

Es importante tener muy claros los conceptos sobre proporcionalidad en el uso de la fuerza, definidos en la ley. La Policía está instituida para mantener el orden y garantizar el ejercicio de los derechos del ciudadano utilizando los medios disuasivos y materiales a su alcance y de acuerdo con la actitud del manifestante.

Hernando Gutiérrez Jaramillo

La reforma del Esmad (II)

Lamentablemente, como se trata de abordar el accionar del Esmad en relación con su reacción (porque para eso es ese grupo policial, de reacción), si se sustenta como lo hacen en el editorial del 26 de agosto, “Bienvenidos los cambios al Esmad”, es de manera sesgada y desinformada. Veamos lo que ustedes reafirman:

“La fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios, constituye una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”.

El Esmad no actúa ni agrede a quien ejerce pacíficamente el derecho a la protesta; lo que sucede es que al tratar de contrarrestar las acciones vandálicas gestadas en el marco de una protesta, esos actos vandálicos ya dejan de ser “pacíficos”. Creo que la forma como tratan de justificar o poner contra la pared a este grupo, sesgando la información, no es correcta. Sería más acertado si la descripción fuese más o menos en los siguientes términos: “La fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios, constituye una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse y camuflarse en una protesta pacífica para salir a destruir los bienes públicos y particulares, así como atacar a la fuerza pública, porque su actuar (el del vándalo), lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión y desprecio por lo que no es de él”.

Esto no significa que aplaudo y justifico las acciones de exceso de fuerza en las que en varias ocasiones el Esmad ha incurrido. Obviamente es reprochable.

Guillermo González Cedeño

La reforma del Esmad (III)

El proceso de reforma que se está adelantando en la fuerza pública es prometedor. Y es, sobre todo, aunque haya incógnitas, más completo y realista que el propuesto “desmantelamiento del Esmad”. Es una buena decisión que en el Gobierno hayan optado por la vía reformista y no por la populista.

Juan Alejandro García

