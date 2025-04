¿Por qué “papa” no lleva mayúscula y por qué importa?

Resume e infórmame rápido

Tras el fallecimiento del papa, los medios de comunicación han inundado el panorama informativo con titulares que cometen un error ortográfico sistemático: escribir “Papa” con mayúscula. Este fallo, aunque pueda parecer irrelevante, refleja un desconocimiento de las normas que rigen nuestro idioma y merece ser analizado en medio de la avalancha de información, tanto verídica como falsa, que circula sobre su figura. Según las reglas ortográficas, los nombres de cargos, dignidades y empleos se escriben con minúscula inicial, independientemente de su relevancia. Esta norma se aplica tanto al escribir “papa” como “presidente”, pues son cargos, mientras que “Iglesia” y “Gobierno” van con mayúscula por ser instituciones. Así, la Iglesia está por encima del papa, como el Gobierno está por encima de su presidente, estableciendo una jerarquía que sitúa a las instituciones por encima de quienes temporalmente las dirigen. Esta distinción ortográfica no responde a posiciones ideológicas ni a corrientes progresistas o conservadoras; es una convención lingüística que busca facilitar la comunicación. La única excepción que permitiría el uso de la mayúscula sería cuando nos referimos al papa por su nombre propio, como en “el Papa Francisco”, donde “Papa” funciona como parte del nombre y no como la denominación del cargo. En un momento de proliferación de noticias falsas sobre la figura del papa, la precisión en el lenguaje constituye una defensa contra la confusión. Escribir “papa” con minúscula no resta importancia a la figura, sino que reconoce que, como todas las personas que ocupan cargos de responsabilidad, su papel está al servicio de una institución que le trasciende. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar con rigor y precisión durante estos días de duelo para millones de católicos. Parte de ese rigor consiste en respetar normas ortográficas que reflejan nuestra comprensión social e institucional compartida, recordando que la verdadera importancia de la figura del papa reside en el impacto de sus acciones y enseñanzas, no en cómo escribimos su título.

