Sobre la columna de Laura Ardila Arrieta

A propósito de la columna de Laura Ardila Arrieta, titulada “Periodistas vs. influencers”. Es entendible la preocupación que debe existir en las universidades con sus facultades de periodismo y en los medios de comunicación tradicionales, porque la narrativa que nos vendieron durante mucho tiempo fue que el periodismo era, tal vez, una de las profesiones más nobles, éticas y necesarias para que existiera una democracia sana. Nos hablaron de periodistas que vigilaban, investigaban, contrastaban e informaban sobre diversos temas a la opinión pública; y durante mucho tiempo fueron nuestros referentes de análisis y de creación de relatos en la formación de esa opinión.

Pero con estupor y asombro, especialmente cuando fuimos testigos de alguna noticia que luego era distorsionada por nuevas informaciones —buscando desinformar para ocultar algo y resaltar otra cosa—, fue cuando comenzaron a perder audiencias y a abrir campo a otros modos de narrar las noticias de manera veraz, o al menos, menos tendenciosa que la que se presenta cotidianamente.

Yo soy suscriptor de El Espectador, pero esta información ha dejado de ser la más importante para formarme una opinión sobre diversos temas. Requiero otras fuentes, especialmente en política, que es el mejor caldo de cultivo para manipular a oyentes, lectores o televidentes.

Existen en este medio varios columnistas que parecen escritores de oficio cuyo único propósito es hablar mal del presidente (léanse Felipe Zuleta, Carlos Moreno y tantos otros). No es que no se pueda examinar lo que no funciona bien en el Gobierno (¡ni más faltaba!), pero no reconocer en sus análisis ni un solo logro de su gestión —que los hay, e importantes— es tendencioso y, sobre todo, mentiroso. Y es ahí donde el periodismo pierde la reputación de la que tanto se precia.

Ahora los influencers han entendido que el caldo de cultivo está servido, y lo hacen con extravagancia; algunos con sesgo político —claro— y con los mismos epítetos y vulgaridades con los que algunos periodistas se refieren al presidente y al gobierno en general (léanse los mismos). Pero otros informan mostrando diversos ángulos de la noticia, aportan pruebas, ofrecen contrastes y, cada vez más, amplían sus audiencias. Allí encontramos nuevas posibilidades de análisis.

Es claro que los medios de comunicación masivos pertenecen a poderosos dueños que, aunque no lo digan sus directores, inclinan la información a su conveniencia. Y ahí pierde el medio y también el periodista, porque un periodista al que no se le cree es como un médico al que se le muere un paciente cada ocho días, un panadero que quema el pan, o un conductor que se estrella una vez por semana. A eso han llevado una profesión que alguna vez consideraron casi un bien superior.

Enrique Espitia León

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com