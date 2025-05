Sobre una columna de Felipe Zuleta Lleras y la ideología de Simón Bolívar

Resume e infórmame rápido

Doctor Fidel Cano Correa, director de El Espectador: a propósito de la columna de Felipe Zuleta Lleras, titulada “Petro, no sea ignorante: Bolívar no era de izquierda”, usted, como otros amantes de la Historia habrá quedado asombrado cuando el columnista del periódico El Tiempo, Alfonso Gómez Méndez —y citado por Zuleta este domingo 11 de mayo—, afirmó sin salvedades que fue el Partido Conservador el que se apropió del pensamiento de Bolívar, el Libertador, y citó a expresidentes de esa colectividad. Pero usted, como tantos otros, también se habrá asombrado de que no dijera que el fundador de dicho partido, Mariano Ospina Rodríguez, fue un furibundo enemigo del libertador cuando este asumió en 1828 la dictadura. Él fue, cuchillo en mano, a matar al que consideraba un tirano.

El gran historiador, don Joaquín Tamayo, relata que el 28 de septiembre de 1828 Ospina se reunió en la Fonda de los Paisas con Carujo, Florentino González, Horment y otros, y salió a asesinar a Bolívar con un tremendo cuchillo: “Y don Mariano Ospina, en camino del palacio, preguntó cómo se manejaba el enorme cuchillo que le dieron: si, una vez en el estómago, se empujaba para arriba o para abajo” (Tamayo Joaquín, Nuestro Siglo XIX, Banco Popular, pág. 288).

Fracasado el intento, se fue para Antioquia, acompañó a Córdoba en su rebelión contra Bolívar y se refugió en las montañas de esa región. Años después, en 1868, siendo Ospina gobernador de Antioquia, al escuchar a varios oficiales del ejército elogiar la dictadura de Bolívar, exclamó airado: “¡Cómo se ve que no sufrieron ustedes los desmanes, insultos y atropellos de la dictadura y su soldadesca insolente y mercenaria, en esos terribles días del dominio brutal de la fuerza armada, en que la existencia de todo hombre independiente corría un cúmulo de incertidumbres y peligros…! Ni han tenido que sufrir que una barragana (sic), como la que dominaba en palacio, insulte, humille y se burle de sus madres, de sus esposas y de sus hijas” (Obra citada, pág. 279).

La “barragana” era nada menos que Manuelita Sáenz, quien salvó a Bolívar de la muerte y a Colombia de una tragedia de grandes proporciones. ¿Cómo nos habrían insultado los venezolanos, dirigidos por Chávez?

El conservatismo nació como antibolivariano. Que después haya renegado de las ideas y sentimientos del doctor Ospina Rodríguez es cuestión de las ironías e inconsistencias de la política.

En el digno El Espectador de don Fidel Cano Gutiérrez, insigne luchador contra la dictadura de quienes después voltearon hacia Bolívar, el columnista Felipe Zuleta Lleras comparte totalmente los conceptos del doctor Gómez Méndez. A este último —aclaro— lo vi en un recinto del Hospital San José de Buga, cuando vino con varias personas a cuestionar la constitucionalidad o quizá la conveniencia de la acción de tutela. Yo, como presidente del Tribunal Superior de Buga, por una llamada que no recuerdo de qué autoridad provino, tuve que ir a defenderla.

Jairo A. Libreros Cáceres, Buga (Valle del Cauca).

