Cartas sobre Cúcuta y sobre el salario de los congresistas

Sobre Cúcuta (I)

Sí, algo está sucediendo en Cúcuta: es la persecución política contra el alcalde Jairo Yáñez. A Ramiro Suárez se le debe declarar persona no grata aquí. No sé por qué muchos cucuteños no tienen sentido de pertenencia y siguen creyendo en este señor corrupto que se apoderó de la ciudad, convirtiéndola en un desastre de violencia. Todavía lo respaldan sin ser hijo de Cúcuta y siendo un delincuente de cuello blanco.

Eusebio Ramos Ardila.

Sobre Cúcuta (II)

Qué tristeza que Cúcuta no tenga gente transparente que nos gobierne. No digamos que el señor alcalde sea del todo santo, pero la verdad no lo han dejado gobernar esa parranda de políticos corruptos. Antes estábamos gobernados por un corrupto como Félix Salcedo Baldión y ahora nos tocó con Ramiro Suárez. ¿Hasta cuándo, Cúcuta, te van a soltar esa parranda de corruptos que lo único que quieren es sacarle plata a la ciudad? ¿Por qué día a día está peor?

La avenida sexta cada día está más ocupada por esas personas que no piensan sino en ellos y no les interesa tener una ciudad ordenada. Ni hablar de los trancones que se forman en la avenida séptima y ese poco de vendedores que lo único que hacen es dejar todos los días un centro caótico y sucio. El alcalde Pauselino Camargo se ha de estar torciendo en la tumba al ver la ciudad que un día quiso limpiar y ordenar. A él le debemos el centro comercial Oití: todas las personas que tenían caseta tienen un local ahí.

Haidee Pabón.

Sobre el salario de los congresistas (I)

Ser congresista es, sin importar el sueldo, una dignidad, que debería ser ejercida por ciudadanos de más de 50 años, con derechos pensionales adquiridos y una gran preparación, con campañas financiadas por el Estado y un salario de $10 millones máximo, pero que tengan la oportunidad de pertenecer a un gran salón en donde se recuerde su paso y logros en el Congreso.

Freddy Polanía.

Sobre el salario de los congresistas (II)

Estoy de acuerdo con que les rebajen el sueldo desde esta legislatura, porque es lo que predica el Pacto Histórico. El país está endeudado y hay que dar ejemplo, ya que muchos colombianos de a pie estamos llevados y ellos se creen unos intocables. Que cumplan lo que predicaban en campaña.

John Jairo Rave.

