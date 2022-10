Cartas sobre el Mundial 2022, los regímenes antidemocráticos y una columna

El Mundial de Catar

Muy extraño que hace unos días nos presentaran una especie de publirreportaje sobre Catar y el Mundial de Fútbol, sin mencionar los miles de trabajadores migrantes muertos, la huella de carbono o cualquiera de las otras razones por las que este torneo es uno de los más polémicos que hemos tenido. Y no me digan que no saben. ¿Hay que hacerles el trabajo?

Espero más de El Espectador.

Juan Amaya. Bogotá.

Absurdo

Mal puede un Gobierno electo de forma democrática aceptar los servicios de un tirano. Peor, cuando pertenece al club de regímenes totalitaristas empeñados en ridiculizar y proscribir la democracia.

Esto es darle reconocimiento y extender el sufrimiento y las carencias de un pueblo hermano víctima del fracaso cruelmente planificado de destruir su aparato productivo para arruinar a sus emprendedores y mantener cautiva a la gran masa de los menos favorecidos que votan. Otro procedimiento fallido aplicado por los caudillos de pacotilla de sistemas fracasados.

Igualmente malo es dar apoyo a su cuerda de beneficiarios cínicos, enchufados y criminales al pretender como buen negocio comprar su petróleo “barato” para darle oxígeno. Lo “barato” regularmente sale bien caro para el común de los ciudadanos.

Luis Benjamín Cediel Guzmán.

Sobre una columna

Hace muy bien El Espectador al contar entre sus colaboradores con personas de diferentes tendencias políticas que aportan diversas interpretaciones de nuestra realidad. En el caso concreto de la columna de Lorenzo Madrigal, su autor defiende a ultranza los conceptos políticos del conservatismo irreflexivo del siglo pasado (e incluso del anterior). Son opiniones respetables y el autor (Héctor Osuna) está en todo su derecho al emitirlas, así como El Espectador de publicarlas, pero en algunos casos se emiten puntos de vista muy cuestionables y no hay espacio para responder o pedir ampliación sobre los mismos.

Este es el caso de mi carta: me gustaría saber, cuando Lorenzo habla del “comunismo internacional”, exactamente a quién o a quiénes se refiere y cuál es el supuesto mal que pueden causar a nuestro país o al universo mundo, como él mismo escribe. Creo que ya está bien de los enemigos etéreos y omnipresentes que han servido para ocultar los verdaderos problemas del país mientras se mantienen los privilegios de unos cuantos.

Agradezco su atención y ojalá mi carta sea al menos del conocimiento de su colaborador para ver si al fin podemos desenmascarar y combatir como es debido al “comunismo internacional”.

César Marín.

