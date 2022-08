Cartas sobre la fuga de la estación de la Macarena y las ausencias de Petro

Fuga de presos en la estación de Policía de La Macarena

El 9 del mes en curso se fugaron 26 de los 186 presos recluidos en la estación de Policía de La Macarena, en la localidad de Santa Fe. No es la primera vez ni será la última. Mientras no se corrijan asuntos de fondo en lo que con el castigo de delincuentes tiene que ver, la fuga de los presos será apenas una más de las consecuencias de nuestros indignos sistemas penitenciarios.

Para explicar esta huida se adujo que solamente los custodiaban seis policías y que los barrotes no eran seguros. De mi parte tengo una más de fondo y es que, estudiadas la licencia de construcción (LC13-5-0509) de la Curaduría 3 y la Resolución 0515 del 2012 de la Secretaría de Planeación del Distrito, los espacios no están habilitados ni mucho menos autorizados para recluir prisioneros. Se autorizan dos pisos para oficinas, sus usos complementarios y tres para sótanos, lo que hace pensar que los detenidos ocupan parte de los sótanos. Esto se infiere además porque las calles aledañas están siempre invadidas por buses y patrullas de la Policía.

En arquitectura, cada respuesta que se da debe corresponder a una necesidad: si no es así, la acción que se desarrolle en una determinada edificación se cumplirá a medias o definitivamente no se cumplirá, como en el caso que nos ocupa, que no solamente atañe a evitar la fuga de los detenidos.

¿Qué tal las condiciones de higiene, de convivencia y de salubridad de 186 personas amontonadas en un sótano durante semanas?

Ahora: cada actividad o función en la sociedad, ya sea en las ciudades o en el campo, tiene además un lugar; para el caso de una prisión, definitivamente no puede ser en un barrio residencial. Creo que a nadie le gustaría despertarse como nos despertamos los vecinos de la estación en esa madrugada: con sobrevuelo de helicópteros, drones, disparos (hubo un herido a bala), gritos y sirenas, más las filas en las afueras de la estación de los familiares de los detenidos, que les proveen algunos alimentos. ¿Tendrá la estación una cocina para alimentar a estas 186 personas?

Enrique Uribe Botero. Bogotá.

Sobre las ausencias de Petro

Es insostenible e inaceptable que el presidente Petro se gane la fama de impuntual e incumplido que está construyendo a punta de cambios de última hora, sin explicaciones concretas, sobre su agenda. ¡Hay que exigir claridad sobre lo que sea que esté pasando! Si efectivamente es un problema de salud, debe atenderse y su equipo debe cubrirlo por el bien de todo el país.

Julián Andrés Romero García.

