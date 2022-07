Cartas sobre la página web y el nuevo gobierno

Sobre la política para deshabilitar comentarios de la página web

Hace un rato leí el interesante artículo del Magazín Cultural titulado “Una web para redescubrir la historia de Cartagena”. Me pareció tan importante este trabajo y la reseña que hizo el señor Arnoldo Mutis García, que escribí en la versión web un comentario en el cual, con base en la pregunta previa de un lector, incluí el enlace a la página del catálogo que fue omitido en el artículo.

Mi comentario fue eliminado, pese a que lo realicé en términos respetuosos y de exaltación. Busqué en su web las políticas que hubiera podido infringir. Me costó trabajo encontrar alusiones a los términos que se deben utilizar para participar en los foros y no identifiqué ninguna causal de fundamento que justifique la eliminación de mi comentario.

Flaco favor nos hace este medio a personas que, como yo, actuamos de manera respetuosa y vemos que por un algoritmo sin control se eliminan nuestras opiniones; pero, en cambio, deja pasar sendos improperios y comentarios cargados de lenguaje soez, por decir lo menos.

Por favor, ¿pueden aclarar las razones para este proceder y definir en un lugar visible y de fácil consulta las políticas sobre los términos en que se deben realizar los comentarios de los lectores?

Adriana Rugeles Romero.

Los que nacimos en los años 50

Los que nacimos en los años 50 fuimos embestidos por el hippismo, el amor libre, la Revolución cubana, la minifalda, la píldora, la Primavera de Praga y los vientos de igualdad... un tsunami de amor y hermandad que aún pervive. Muchos, desde siempre, simpatizábamos con la izquierda y votábamos por ella, pero lo hacíamos como un voto de protesta, pues no lo percibíamos como una opción real. Ahora, con el gobierno que viene, nos llega una nueva embestida: el intento concreto de trabajar por un país más equitativo . Nunca creí asistir a esta “creación colectiva”. Nos están señalando los líderes del reparto, pero todos tendremos un rol: como mínimo, el de la solidaridad y tolerancia y el de la mesura en el disfrute de lo que se nos da. No imagino un camino de rosas: será la larga lucha por cambiar nuestra actitud frente a la naturaleza y los demás, hacia una verdadera convivencia. Un sueño, sí, un sueño que nos embiste. No podemos ser inferiores.

Gabriel Rivera Giraldo.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com