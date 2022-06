Cartas sobre un artículo y la situación de los colombianos en Rusia

Sobre un artículo

Gracias por su artículo titulado “Francia Márquez vs. Marelen Castillo, el otro round en segunda vuelta presidencial”. Es muy importante y valioso conocer más detalles de las fórmulas vicepresidenciales. Sin embargo, tengo algunos reparos frente al texto que quizá puedan ser incorporados en una futura contribución.

La columna tiene once párrafos. Los primeros dos son introductorios. Posteriormente, los párrafos tres al ocho (seis en total) están dedicados a detalles de Márquez. Solamente los párrafos nueve y diez dedican espacio a Castillo, aunque incluso allí hay información sobre Márquez. Quizá sea necesario un mejor balance al escribir sobre las candidatas.

Confío en que puedan seguir brindando información sobre ellas en futuras notas, ojalá ampliando datos sobre su educación, trayectoria y posiciones frente a lo que esperan realizar desde la Vicepresidencia, entre otros temas.

Michael Andrés Forero Parra.

Colombianos en Rusia

Desde que el conflicto con Ucrania inició, los residentes de Rusia tuvieron que adaptarse a los cambios y restricciones de la comunidad internacional, lo que significó aumento de los costos para productos y servicios básicos, inestabilidad laboral y disminución en salarios.

Sin embargo, esa no es la peor parte. Las autoridades de este país han iniciado una campaña de censura y represión contra cualquier persona que no esté de acuerdo con la posición de su mandatario.

Tal es la situación que desde hace varios meses se limitó/prohibió el uso de redes sociales que no sean nacionales y las personas que aún las usan por medio de VPN son vigiladas ―como las cuentas de su servidor—. Por eso mismo, cualquier mención del nombre de este país o de su mandatario es catalogado como ofensa, y si los comentarios son en contra de la situación actual, es considerado un delito de “noticias falsa y propaganda en contra del gobierno”, delito por el cual varios extranjeros están en cárcel.

Esta situación ha llegado a tal punto que a las personas nativas de este lugar se les está prohibiendo la salida por miedo a que “divulguen información falsa”.

Ese es el caso de mi esposa e hijos. Por tener pasaporte colombiano yo puedo salir de este lugar; sin embargo, ellos no tienen esa ventaja.

Por esa razón me he comunicado varias veces con la Embajada de Colombia para pedir los pasaportes de mis hijos, pero su respuesta es que no pueden tramitarlos hasta que el conflicto esté resuelto y los vuelos internacionales sean permitidos de nuevo.

La situación es cada vez más tensa y la urgencia de salir de aquí es cada vez más grande, pero, como siempre, la embajada y la representación de nuestro país en el exterior es casi nula.

Nicolás Guzmán.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com