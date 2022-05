Sobre un editorial en torno al paro armado del Clan del Golfo (I)

De acuerdo con su editorial del 9 de mayo, “No, no estamos ante el final del Clan del Golfo”. Como habitante de la región de Urabá, he vivido y sentido el temor de estar secuestrada en mi propia casa, de sentir la zozobra de no saber si habrá un mañana.