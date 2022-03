Cartas sobre un editorial y el cubrimiento electoral

Violencia por el aborto

El editorial del 9 de marzo afirma que hay violencia y más violencia contra el aborto y la Corte. Ante todo, solidaridad con las instituciones y, en este caso, con la Corte Constitucional. Las sentencias se respetan y deben cumplirse; no todas se cumplen, así no se compartan. El editorial censura a quienes reprochan a los proaborto y a los cinco magistrados de la Corte que votaron por la despenalización y calla frente a quienes censuran y descalifican a quienes no comparten la sentencia y los tildan de retrasados, discriminadores de las mujeres, trogloditas y otros calificativos semejantes y graves. Los que están a favor de la sentencia dicen que es un triunfo de las mujeres, un reconocimiento al derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y una garantía a la dignidad de la mujer. El editorial acierta al concluir que “tenemos que dar mejores debates, incluso en temas tan tensionantes. Tanto más en un país donde hay tanta predilección por la agresión y la violencia”. Sí debemos, por lo menos, minimizar la agresión y la violencia, lo que es obligación de todos, es importante llamar a la calma y a la sensatez frente a todas las instituciones. Cuando se aplauden los insultos al presidente, a los aspirantes a la Presidencia, se mata por placer, se violan mujeres y niños y de esos horrores se hace noticia importante, estamos haciendo apología de la agresión y la violencia. Mi llamado es a evitar toda forma de violencia, tanto en noticias como en las opiniones de los columnistas.

Carlos Fradique-Méndez

Desinformación y elecciones

Mi propósito no es escribir un antieditorial, sino que, a propósito del análisis que se realiza, creo que Es importante verificar cuáles pueden ser algunas de las causas que llevan a que a la hora de votar algunas o muchas personas se guíen por consideraciones de todo tipo, menos por la de un análisis sensato de las propuestas, algo así como un consentimiento informado; aun más importante es pensar en cómo los medios de comunicación imparciales e independientes pueden contribuir para evitar esta situación.

Sabemos que una de las causas obviases la desinformación en la que vivimos con las redes sociales, en las que muchos se nutren de datos que no verifican, a veces porque es la información que se obtiene sin esfuerzo alguno; como también porque los noticieros, y algunos periódicos, a menudo se centran en las polémicas de los candidatos y de los partidos, en lugar de hacer énfasis en las propuestas y en un análisis ponderado de estas que pueda ser comprendido por todas las personas.

Sugiero que exista una sección principal permanente, parecida a las cifras de la pandemia, en la que se publiquen de manera ordenada todas las propuestas de cada uno de los candidatos y los cambios, si los hubiere, de manera tal que los lectores puedan acceder de forma fácil e integral a estas, en lugar de tener que navegar por noticias y búsquedas para hallar qué es lo que cada candidato proyecta realizar; así como análisis que les permitan a las personas comprender en términos claros las implicaciones y contextos de estas propuestas.

Carmen Méndez

