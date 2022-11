¿Cuál es el papel de los hombres en el feminismo?

Voces unidas luchando por sus derechos, por la igualdad y por todas las injusticias, el feminismo es un movimiento social y político en el que las mujeres son las principales voceras. En los últimos años se ha visto a los hombres ser partícipes en el movimiento feminista y en sus espacios como las marchas, cuestionando si también podríamos ser voceros principales en el movimiento. Mi respuesta a esto es que los hombres no deberíamos tener un papel protagónico en la lucha feminista, por las razones que se presentan a continuación.

En primer lugar, el feminismo es una manifestación de mujeres hecha para sí mismas, quienes, “tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad” (Nuria Varela. 2005. “El feminismo para principiantes”. Penguin Random House). Discriminaciones de una sociedad machista en la que las mujeres han sido subestimadas y menospreciadas, siendo vulneradas como personas y ciudadanas. Por esto mismo, sería incoherente pensar que los hombres podemos ser voceros en un movimiento que surgió de una realidad de desigualdades en la que hemos sido más privilegiados.

En segundo lugar, el feminismo busca el empoderamiento y la seguridad femenina en sus espacios. Debido a esto, no se puede pretender que hagamos parte de esta pelea y seamos partícipes en ella, pues las agresiones que han sufrido las mujeres en gran parte de la historia se han dado por hombres. En la actualidad, aunque muchos no lo hagan, hay quienes buscan dar apoyo pero continúan reproduciendo machismos que van en contra de los objetivos del feminismo. Así, en eventos como las marchas feministas, las mujeres deberían ser las únicas integrantes de su lucha para que haya un ambiente de confianza, en el que no se sientan inseguras por nada ni nadie.

Por todo lo anterior, pienso que los hombres no deberíamos ser voceros o integrantes protagónicos en el movimiento feminista. Y no es que quiera ser excluyente con nosotros, sino que por mucho tiempo hemos sido protagonistas en diversos escenarios en los que excluimos a las mujeres. En ese sentido, podríamos contribuir desde nuestras acciones, cambiando hábitos e ideas que han sido construidos por esta sociedad patriarcal y así colaborar con la transformación social que busca el feminismo.

Juan José Arana Mondragón.

