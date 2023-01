De Daniel Quintero sobre un artículo

El día 30 de diciembre de 2022, el periódico El Espectador publicó una nota titulada “Alumbrados de Medellín: entre críticas y aplausos”, la cual tiene varias imprecisiones:

“Los alumbrados que este diciembre de 2022 revisten a Medellín rinden homenaje a Encanto, película de Disney que exhibe la cultura y folclor colombianos. La Alcaldía de Medellín le compró los derechos por $25.000 millones a la franquicia estadounidense para hacer el montaje de luces con algunos de los personajes y elementos icónicos del largometraje”.

“Les pagaron a extranjeros el trabajo que durante años han hecho locales y por ello se incrementó el costo de la infraestructura”.

Al respecto me permito manifestar que estas afirmaciones no son ciertas. El costo total del alumbrado navideño en Medellín y 26 municipios más de Antioquia costó $25.000 millones. Ese costo incluye los $890 millones a Disney, no solo por los derechos sino por la publicidad en tres canales internacionales como son Disney Junior, Disney Chanel y Star, además de toda la publicidad en las redes de Disney.

Los 360 artesanos, operadores, diseñadores y arquitectos son los mismos que durante años han elaborado el alumbrado, no se contrató a nadie extranjero para hacer el diseño ni la elaboración de los 27 alumbrados que se hicieron en el mismo número de municipios antioqueños.

La carta a la que hacen referencia de la Procuraduría no ocurre por la temática Disney, sino porque tradicionalmente uno de los barrios aledaños a Parques del Río se opone a que los alumbrados se ubiquen ahí por el flujo de personas que esto genera cada año.

Para esta nota, desafortunadamente, la persona que la hizo no buscó ni a EPM ni a la Alcaldía para corroborar la información que ha sido ampliamente difundida en boletines y ruedas de prensa.

Gracias por la atención prestada.

Daniel Quintero Calle. Alcalde de Medellín.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com